«Homme saab Eesti kolmandal katsel riigipea. Kersti Kaljulaid on ainuke kandidaat ja see on tõstatanud küsimuse - kas selline ühe kandidaadiga valimine on demokraatlik? Vastuse leidmiseks võtame kätte põhiseaduse,» kirjutas Hänni sotsiaalmeedias.

Ta märkis, et põhiseaduses sätestatud presidendi valimise künnis - kaks kolmandikku riigikogu koosseisust, nõuab riigikogus esindatud erakondade laiapõhjalist konsensust.

«Nagu me äsja võisime veenduda, on alternatiivsete kandidaatide vahel hääletamisest konsensuse leidmiseks vähe abi. Selle asemel oli rahvaesindajatel vaja istuda ühise laua taha ja omavahel rääkida. Ainult nii saab selguda kandidaat, kellel presidendiks saamiseks vajalik toetus. Hääletamine on sisuliselt otsuse legitimiseerimine,» kirjutas Hänni.

Riigikogu asub homme taas presidenti valima. Riigipeaks kandideeriva Kersti Kaljulaidi toetuseks andis oma allkirja 90 riigikogu liiget.