Lukas ütles Postimehele, et ta on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilmaga eksponaadi teemal juba suhelnud ja on valmis ka edaspidi valmis temaga eksponaadi võimalikku muutmist arutama.

«Ma olen aruteluks avatud, loomulikult ei ütle muuseum, et me ei reageeri avalikule arvamusele või sellele, kui kellegi tundeid riivatakse. Eelkõige soovin kõigile rahulikku meelt ja analüüsi. Meie eesmärk ei ole konkreetse pühaku ega millegi sümboolse hävitamine. Meie mõistame barbaarsuse ja kultuuriväärtuste rüvetamise hukka, olgu see siis minevikus või tulevikus,» rääkis Lukas.

Urmas Viilmad häiris Eesti Rahva Muuseumi püsiekspositsiooni kuuluv eksponaat, mis kujutab reformatsiooni aega. Külastajatel on võimalik jalaga postamendi alaosa puudutades purustada Neitsi Maarja kujutis, mis mõne hetke pärast siiski taastub.

Neitsi Maarjat kujutav eksponaat Eesti Rahva Muuseumis. Jalaga postamenti puudutades puruneb pühaku kuju kildudeks ta taastub siis kiiresti / Sille Annuk

«See on reformatsiooni kirjeldav objekt, mis iseloomustab reformatsiooniajastul toimunud barbaarsusi. Objekti kõrval on põhjalik tekst, mis mõistab lõhkumise ja kultuuriväärtuste hävitamise hukka. Kogu selle objekti tähendus on näidata, et ajaloos pandi toime ka barbaarseid tegusid, antud juhus protestantide poolt, kes tõusid üles katoliku kiriku vastu. Nad läksid kirikutesse ning lõhksuid pühakujusid ja pilte. Pildirüüstele on ka selgitavas tekstis tähelepanu pööratud,» rääkis Lukas.

Ta rõhutas, et konkreetne objekt on vaid osa reformatsiooniajastut kujutavast ekspositsioonist. «Sellise väite tahan ma küll ümber lükata, et tegemist ongi ainsa objektiga, mis reformatsiooniajastut kirjeldab. Reformatsiooni mitmekülgset mõju on näidatud põhjalikult, muu hulgas on välja toodud selle rahvavalgustuslik ja kirjasõna levikule kaasa aidanud mõju,» lausus ta.

Lukas nentis, et näitusel eksponeeritud pühakuju, mis puudutusega kildudeks puruneb, moodustub virtuaalselt hästi kiiresti uuesti.

«See tähendab ka seda, et hea võidab kurja väe ja on jälle meie ees. See on kindlasti uurimist ja mõtestamist vääriv objekt,» sõnas Lukas.