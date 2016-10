Kahel esimesel päeval külastas ERMi kokku ligi 2000 inimest

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktor Tõnis Lukas ütles Postimehele, et laupäeval, kui muuseum külastajatele avati, ostis pileti 1005 inimest.

«Meie hinnangul käis laupäeval lisaks piletiga külastajatele ERMis lisaks paarsada inimest, kes osalesid muuseumi avatud alal toimunud kontsertidel, kuid muuseumisse ei sisenenud,» ütles ta.

Pühapäeval oli piletiostjaid Lukase sõnul 800. «Neid, kes majas ringi käisid ja näitusele ei läinud, on ka, aga neid me ei registreeri,» lisas Lukas.

Lukas tõdes, et nii palju, 1000 inimest ilmselt iga päev muuseumis käima ei hakka. Ta rääkis, et paratamatult on inimeste huvi vastavatud muuseumi vastu suur ja sellist külastajate hulka ei ole võimalik pidevalt hoida.

«Oleme prognoosinud, et aastas külastab muuseumit ja ostab pileti 140 000 inimest. See number tuleb meil kindlasti täis, aga tahaks kõigepealt maja tundma õppida ja analüüsida külastajate vooge, et täpsemaid prognoose teha,» rääkis Lukas.

Ta lisas, et ERMis toimub pidevalt üritusi, mis ei ole näitusega seotud – näitusi ja teatrietendusi, samuti külastatakse muuseumis asuvat hariduskeskust. «Seega saab külastajaid kokku olema oluliselt rohkem, kui piletiga näitust vaatama tulijaid,» ütles Lukas.

ERMi direktori sõnul on ta nii eile kui ka täna pea kogu aeg muuseumis olnud ja seal valitseb väga mõnus õhkkond.

«Meeleolu on vaimustav, inimesed on rõõmsad. On näha, et näitus neile meeldib ja nad on sellest siiralt huvitatud. Restoran ja kohvik on kogu aeg inimesi täis olnud. Olen väga õnnelik seda kõike nähes, mis siin toimub,» ütles Lukas.

Alates 1. oktoobrist on Eesti Rahva Muuseum Tartus Raadil aadressil Muuseumi tee 2 külastajatele avatud teisipäevast pühapäevani kell 10–19, kolmapäeviti kell 10–21. Esmaspäeviti on muuseum suletud.