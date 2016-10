Karilaid: kui Kaljulaid täna uppi lasta, võib tulla veel hullem variant

«Meeleolu on selline, et millal siis veel, kui mitte täna,» ütles Karilaid, kelle sõnul toimub keskfraktsioonis keskpäeval veel viimane arutelu, kus selgub, kas keskerakondlased hääletavad võimalikult ühtselt või käitub igaüks nii, nagu tema poliitiline kogemus ja intuitsioon käsivad.

Samas ei pidanud ta võimalikuks, et fraktsioon kalduks Kaljulaidi valimist mitte toetama. «Enamushääled saab ta meie käest ikka kätte, võib-olla mingi lõik võib kaduma minna, aga mitte palju,» ütles Karilaid Postimehele ja lisas, et peale väikese osa keskerakondlaste võib Kaljulaid ilma jääda ka osa reformierakondlaste häältest. «Minu enda hääl kaduma ei lähe,» kinnitas ta.

Tema sõnul on selge, et kuna presidendivalimiste protsess on aetud sedavõrd kinniseks, siis ideaalset kandidaati ei saa enam otsima hakata. «Kui mul oleks täna võimalus parlamendiliikmena tekitada protsess, kus saaksime otsida kandidaati maailmavaate järgi, siis ma Kaljulaidi ei valiks, sest ta on parempoolne inimene, aga kui ta täna uppi lasta, siis võib tulla veel hullem variant,» lausus ta.

Keskerakonda kuuluv riigikogu liige Peeter Ernits, kes nädalavahetusel kutsus kolleege Kaljulaidi presidendiks valimisest loobuma ja soovitas valida uueks riigipeaks Siim Kallas, ütles täna Postimehele, et ei oska öelda, kui paljud riigikogu liikmed võtavad tema üleskutset kuulda. Samas märkis ta, et laupäevase avalduse peale avaldasid paljud kolleegid eri fraktsioonidest talle toetust.

Ernits kordas, et küsimus pole Kaljulaidis, vaid valimiste protsessis. Kuna hääletusele pannakse vaid üks kandidaat, ei ole tema sõnul tegu valimiste, vaid üksnes hääletusega nagu kadunud Nõukogude Liidu ajal. «Üks seltsinaine pannakse ette – see on sügavalt vastumeelne nii mulle kui paljudele parlamendiliikmetele,» ütles ta, kuid lisas samas, et on iseasi, kas nad seda ka avalikult tunnistavad.

Ernitsa sõnul on kindel, et kõik 90 riigikogu liiget, kes andsid Kaljulaidi ülesseadmiseks allkirja, teda tänasel hääletusel ei toeta. Siiski võib tema hinnangul arvata, et parteidistsipliin ja parlamendi teerull teevad oma töö ning valituks osutumiseks vajalikud vähemalt 68 häält saab Kaljulaid kokku.

Riigikogu hääletusvoor algab täna kell 13 ja tulemused peaksid selguma kella 14.30 ajal. Lisaks üksikutele saadikutele on vaid Konservatiivse Rahvaerakonna seitsmeliikmeline fraktsioon deklareerinud, et ei kavatse Kaljulaidi poolt häält anda.