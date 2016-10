Lasnamäe kurikamehe karistus jäi jõusse ka ringkonnakohtus

Ringkonnakohus jättis Harju maakohtu 21. juuni otsuse muutmata ja apellatsiooni rahuldamata, teatas Postimehele kohtute pressiesindaja Anneli Vilu.

Nimelt mõistis Harju maakohus kurikaga Tallinna linnaliikluses teist liiklejat ähvardanud Urmas Einroosi (42) süüdi liiklusnõuete rikkumises ning võttis talt karistuseks kaheks kuuks sõiduki juhtimisõiguse.

Samuti leidis kohus, et kurikaga ähvardamise episoodis ei ole tegemist mitte väärteoga, vaid isiku teos on tuvastatud kuriteo tunnused, mistõttu tagastas kohus toimiku kriminaalmenetluse alustamiseks.

Einroos on öelnud, et meediasse jõudnud video on lõigatud ja tema pole sel kujul kohapeal olnud, nagu pardakaamera videos kujutatakse.

Kohus leidis aga, et videosalvestis kurikaga raevutsemise episoodist ei ole monteeritud, töödeldud ega lavastatud. Kohus ei nõustunud ka süüaluse väitega, et kaks tunnistajat valetavad.

Seepeale esitas Einroos apellatsiooni ringkonnakohtule. Tänase otsusega leiab ringkonnakohus, et maakohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud ning kohtu seisukohad objektiivsed.

«Ringkonnakohus leiab, et Urmas Einroosile väärteo eest mõistetud karistus, see on juhtimisõiguse ära võtmine kaheks kuuks, on seaduslik ja kooskõlas kohtupraktikaga,» kinnitas Vilu.

Ringkonnakohtu otsus on jõustumata ja sellele võib esitada kassatsiooni riigikohtule 30 päeva jooksul.

Kui otsus jõustub, saadetakse väärteomenetluse käigus kogutud materjalid prokuratuuri ning viimane otsustab, kas Einroosi suhtes alustatakse kriminaalmenetlust.

Sotsiaalmeedias hakkas mai alguses levima kulutulena auto pardakaamera video, millelt on näha, kuidas autojuht tekitab liiklusohtliku olukorra, peatab seejärel sõiduki, haarab kurika ja hakkab enda taga olevat juhti sõimama. Liikluskonflikt päädis mehe ülekuulamise ja kohtu alla sattumisega.

