Helme ütles Postimehele, et EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme saatis reedel avalikuks tulnud kirja, kus pidas siiski vajalikuks Kaljulaidi toetada, oma erakonnakaaslastele juba eelmise nädala esmaspäeval, mil fraktsioon ei olnud Kaljulaidiga veel kohtunud. «See oli hetk, kus me ei teadnud temast praktiliselt mitte midagi ja meile tundus, et võib-olla on ta kandidaat, kelle vaated võiksid meile sobida,» ütles Helme.

Tema sõnul hakati seejärel saatma erakonnale Kaljulaidi varasemaid artikleid ja seisukohavõtte, mis olid selgelt EKRE programmiliste seisukohtadega vastuolus. «Pärast seda, kui me temaga kolmapäeval kohtusime, me üsna üksmeelselt leidsime, et inimene esindab «progressiivse inimkonna» seisukohti, mis ei ole meile vastuvõetavad,» ütles Helme ja tõi näiteks, et EKRE ei saa kuidagi suhtuda immigrantide vastuvõtmisse umbes nii, et avatud maailmas on see paratamatu. «Siin on veel terve hulk teemasid.»

EKRE esimehe, valimiskogus presidendiks kandideerinud Helme sõnul on erakonnale absoluutselt vastuvõetamatu ka protseduur, kus riigikogu esimees Eiki Nestor pani kõik fraktsioonid fakti ette, et «nüüd on kandidaat olemas, võtke heaks või pange pahaks». «Vaat ei võta heaks, me ei ole ajupestud. Meie fraktsioonis on terve hulk inimesi, kes on nõukogude aja üle elanud ja mäletavad, kuidas oli üks kandidaat, kelle poolt 99,9 protsenti hääletasid. Me niisugust mängu ei saa kuidagi heaks kiita,» rääkis ta.

Seda, millise tulemusega kell 13 algav presidendivalimiste hääletusvoor täna lõpeb, ei soovinud Helme ennustada, öeldes, et ei oska teistes fraktsioonides valitsevaid meeleolusid kommenteerida, sest ei ole nende koosolekutel käinud.

Kaljulaidi ülesseadmiseks andis eelmiseks reedeks allkirja 90 riigikogu liiget. EKRE saadikud tema toetuseks allkirja ei andnud.

Valituks osutumiseks peab Kaljulaid salajasel hääletusel pälvima vähemalt 68 saadiku toetuse.