Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson ütles pärast valimistulemuste selgumist Postimehele, et Kaljulaidi toetuseks antud 81 häält oli alla ootuste, sest tema kandidatuuri seadis üles 90 riigikogu liiget. «Ütleksin nüüd täna edasi minnes, et kõik, mis oli üle 68, oli lihtsalt lisaks. Meil on uus president, nüüd tuleb ettepoole vaadata ja mitte enam nende häälte pärast muretseda. 68 oli see, mida vaja oli,» lausus ta.

Simson ütles, et on kokkuvõttes valikuga rahul, sest Eesti sai tugeva majandustaustaga presidendi. «Olukorras, kus Eesti majandus on olnud neli aastat seisakus, peaks juba see presidendi kompetents tõukama ka valitsust tegudele,» märkis ta ning avaldas rahulolu ka selle üle, et presidendiks sai tark ja julge naine.

Kuid kas üheksa häält jäi siiski tulemata Keskerakonnast? Simson selgitas, et vabariigi valimiskomisjonile reedel üle antud esildisel oli Keskerakonnast 23 allkirja, kusjuures Kaljulaidi toetanud Mihhail Korb oli välislähetuses ega saanud sel ajal allkirja anda. Allkirja andnutest viibisid tänase istungi ajal lähetuses Siret Kotka ja Martin Repinski. Seega olnuks Kaljulaidil täna võimalus saada keskfraktsioonist 22 häält.

«Kui ma andsin meie poolt esildise üle, ütlesin, et meil on 23 allkirja, aga 20 häält ma luban. Ma täna arvan, et meie poolt tuli isegi 21,» ütles Simson ja lisas, et teab ainult Peeter Ernitsat, kes jättis keskfraktsioonist Kaljulaidi poolt hääletamata, kuid allkirja andis. «Kindlasti ei ole need üheksa häält Keskerakonnast.»

Millisest fraktsioonist hääled siis tulemata jäid? Postimehe küsimusele vastates ütles Simson, et kahtleb, kas Reformierakonna fraktsiooni 30 saadikut hääletasid kõik Kaljulaidi poolt. «Ma tean, et neil oli palju rahulolematust sellise konsensuskandidaadi suhtes, aga mine tea, kuidas nad hääletasid, mina nendega koos kabiinis ei olnud,» lausus ta.

Reformierakonna aseesimees Hanno Pevkur ütles Postimehele, et Reformierakonna fraktsiooni kõik liikmed andsid Kaljulaidi ülesseadmiseks allkirja ja tal pole täna kahtlustki, et allkirja andnutest mõne hääl oleks jäänud Kaljulaidile minemata.

Küll kahtles ta Simsoni öeldus, justkui oleks hääletamata jätnud ainult üks toetusallkirja andnud keskfraktsiooni liige. «Mul on väga raske uskuda seda juttu, see on selline väga-väga suur spekulatsioon, mille ta on öelnud. Kui ma siin kuulasin, mida keskerakondlased ise rääkisid, siis ei jää küll sellist muljet,» rääkis Pevkur riigikogus. «Kui Peeter Ernits ütles, et ta võib mürki võtta, et 90 täis ei tule, ju ta siis peab seda kuskilt enda fraktsioonist otsima, kuskilt mujalt seda otsida ei ole.»

Pevkur märkis samas, et seda, kust hääled kaduma läksid, on üsna mõttetu otsida, arvestades, et Eesti on saanud endale 81 häälega hea presidendi.