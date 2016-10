10 olulist uudist, mida võiksid teada

Riik lisab sukasäärde ettevaatlikult

Ehkki viimaste aastate jooksul on Eesti riigi reserv vähenenud sadade miljonite eurode võrra, on tänavu taas rohkem kõrvale pandud. Ekspertide hinnangul peaks Eesti aga veelgi rohkem raha reservi jätma, et tulla toime tulevaste kriisidega.