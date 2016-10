«Sellest hetkest kui otsus on langenud, tuleb inimesele peale ka kaitse, ehk isikukaitsemeeskond on komplekteeritud ja võttis täna Kersti Kaljulaidi turvamise enda õlule ja nüüd just neil minutitel Kersti Kaljulaid saab ka esimese briifingu selle kohta, kuidas tema elu edaspidi hakkab välja nägema,» ütles Pevkur.

Pevkuri sõnul on praegu Eesti vabariigis kaitse all kolm inimest – need on president, kes on hetkel ametis, president, kes on valitud ja peaminister.