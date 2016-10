Haapsalu on seni olnud sõjapõgenike vastuvõtmisel üks eesrindlikumaid omavalitsusi.

Täna elab seal kokku kolm Euroopa rändekava alusel Eestisse toodud peret, 16 inimest – kuus täiskasvanut ja kümme last. Kaks perekonda on pärit Süüriast ja üks Iraagist. Võrdluseks, Eesti on praeguseks kokku vastu võtnud 60 sõjapõgenikku.

Haapsalu peredega töötab MTÜ Pagula, mis aitab perekondadel kogukonda integreeruda.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles andis aga möödunud nädalal sotsiaalministeeriumile teada, et omavalitsus pole lähiajal valmis uusi perekondi vastu võtma. «See ei ole isiklik, vaid kollektiivne kiri, et me ei võta praegu rohkem inimesi juurde, sest me ei ole kindlad, et suudame nelja pere puhul enam head teenust pakkuda,» ütles Sukles Postimehele.

Enim muresid on seotud keelebarjääriga ja keeleõppega, kuid hetkel on need väiksed.

«Suuri muresid ei ole, aga need on kerged tekkima, kui sa ei ole tugev neid probleeme lahendama. Täna me oleme tugevad, aga neljanda perega me muutume nõrgemaks ja seda me ei taha,» sõnas Sukles, kelle sõnul vajab kogukond nüüd lihtsalt hingetõmbeaega.

«Neljanda perega me oleme kindlasti kunagi nõus, aga täna vajame aega,» ütles Sukles ja lisas, et näiteks võib uue lastega perekonna lisandumisel hakata lasteaias tekkima väike võõrkeelne kogukond.

Sukles märkis, et Haapsalu keskendub lähiajal lasteaia õpetajatele lisateadmiste ja õppe andmisele, laste kooliks ettevalmistamisele ja meie põhihariduskoolide ettevalmistamisele võõrkeelsete laste vastuvõtmisel.

«Ma saan linna seisukohast aru, sest linn tahab ka korraks vaadata, kuidas asjad lähevad, kuidas lapsed kohanevad,» ütles MTÜ Pagula juht Innar Mäesalu, kes kohtus täna ka ise Suklesega ning lepiti kokku, et tuleb korraldada kolmepoolne kohtumine sotsiaalministeeriumi esindajatega.

«Kuna see protsess on kõigi jaoks uus, ka sotsiaalministeeriumi ja riigi jaoks, siis me teeks vahekokkuvõtte ja vaataks kolmekesi, kuidas on Haapsalul läinud. Meie anname oma ülevaate, ministeeriumil on võtta võrdlusmoment teistest omavalitsustest.»