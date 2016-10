10 olulist uudist, mida võiksid teada

16 pagulast vastu võtnud Haapsalu palub aega hingetõmbeks

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et lähiajal ei soovi linn uusi pagulasperesid vastu võtta. «Meil on vaja hingetõmbeaega. Täna ei ole küll probleeme, aga need on kerged tekkima, kui me ei ole piisavalt tugevad,» selgitas Sukles.