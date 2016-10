Juba siis kriipsutas SDE esimees Jevgeni Ossinovski rasvase vildikaga läbi Juhan Partsi nime kontrollikoja kandidaadi kohale: «Mingitel asjaoludel Taavi Rõivas ja Margus Tsahkna arvasid, et neil on mõistlik kahepeale kokku leppida ja tulla meie juurde, vist siis eeldusel, et me Partsiga nõustume, ehkki on hästi teada, et meie erakonnas on Partsi suhtes kõige kriitilisemad meeleolud.»

Teisisõnu ei meeldinud sotsidele ei Partsi isik, ega ka viis, kuidas teda välja pakuti: «Mina oleks pigem lähenenud küsimusele teisiti ja püüdnud kõik kolm korraga laua taha tuua. Nii nagu nendel oli õigus oma kandidaat välja pakkuda, nii on meil ka õigus öelda, et meile see kandidaat ei sobi. Ongi kogu moos.»

Nagu peaaegu aasta tagasi, peab ka nüüd rahandusminister Sven Sester esitama kontrollikoja kandidaadi, et valitsus saaks seda arutada. Ja nagu valitsusjuht Taavi Rõivas on juba alates maikuust väga täpselt märkinud, arutatakse seda teemat sügisel…

«Mõistagi pärast järgmist esmaspäeva kasvab ajaline surve kontrollikoja liikme nimetamiseks, kuna koht jääb tühjaks. Arutame seda küsimust peagi valitsuserakondade juhtide tasemel ja kindlasti leiame lähiajal lahenduse,» lubas Jevgeni Ossinovski.

Mida Ossinovski aga ei öelnud, on see, et lahenduse leidmine on üsna keeruline. Nimelt soovib rahandusminister Sven Sester endiselt Luksemburgi lähetada just Partsi ja muid kandidaate esialgu laual pole. Mis puudutab lubadust lahendada Eesti esindaja personaalprobleem sügise jooksul, siis pole valitsusjuhil enam lihtsalt muud valikut. Aga vastumeelsust otsuse langetamisel näitab kõnekalt ühe otsusega venitamine suisa 10 kuud.

Lõpuks – kontrollikotta mineja ei pea olema ilmtingimata IRLi liige. Ja kõige kõrgelennulisemates poliitkoridorides liiguvad mõtted, et ehk hoiab seda kohta endale Taavi Rõivas ise. Sügisel näeme!

Kui suur on uue Eesti esindaja palk?

Euroopa Kontrollikojas oma riiki esindama hakkava ametniku kuupalk algab 18 200 euro juurest. Sellest arvatakse muidugi maha näiteks haigekassa, pensionifond ja nn erimaks, mis asendab tulumaksu.

Summale lisandub kodumaaga sidemete hoidmiseks mõeldud koduigatsustasu, mida näiteks Brüsselis töötavad belglased ei saa. Luksemburgi puhul on määraks 16 protsenti palgast. Lisaks makstakse ametnikule toetust mittetöötava abikaasa, lapse ja kooliskäimise puhul. Samuti toetatakse kolimist ja kord aastas kodus käimist.