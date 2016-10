Ilmateenistus hoiatab tugeva tuule eest

Põhjamaade troonile on astunud võimas kõrgrõhkkond, mille kaguserv ulatub Baltimaade kohale. Samas suurenevad mõnevõrra ka Ukraina kohal pöörleva madalrõhkkonna jõuvarud.

Kahe õhukeerise survel püsib kirdetuul Läänemere ääres tugev, õhk on jahe ja suhteliselt kuiv. Ilm on pilves selgimistega peamiselt sajuta, pärastlõunal pilvisus hõreneb. Puhub kirdetuul 8-13, puhanguti 18, rannikul 12-17, puhanguti kuni 23 m/s. Õhusooja on 8 kuni 11 kraadi.

Ilmateenistus andis täna hommikul kella 6 paiku Eestile tugeva tuule tõttu esimese astme hoiatuse.

Ilmateenistuse kaart seisuga kell 6.03. Kollane tähistab esimese taseme hoiatust, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik ja tasub jälgida edasist ilmaprognoosi.

Ligi 1000 majapidamist elektrita

Tugevate tuulepuhangute tõttu on kella 7.10 seisuga Elektrilevi kodulehe andmetel elektriühenduseta 959 majapidamist ning kõige rohkem katkestusi on Tartumaal (346), Ida-Virumaal (269) ja Võrumaal (168).

Lindaliin tühistas kõik väljumised

Kiirlaevadega Tallinna-Helsingi liini teenindav Lindaliin tühistas halbade ilmaolude tõttu kõik tänased reisid. Samuti on tühistatud homme hommikune väljumine Helsingist kell 8. Tugev tuul ei ole lasknud kiirlaevadel sõita alates teisipäevast.

Linda line'i kodulehel seisab, et laeva kaptenil on õigus tühistada reis hiljemalt tund enne väljumist. Laevad ei välju, kui tuule kiirus merel on üle 15 m/s ja laine kõrgus üle kahe meetri. Linda Line’i kassa teavitab kõiki reisijaid reisi mittetoimumisest sõnumi teel. Firma palub jälgida uudiseid Linda Line’i kodulehel enne reisi väljumist.

Lindaliini kaubamärgi Linda Line Express all sõidavad Tallinna ja Helsingi vahel kiirkatamaraanid Karolin ja Merilin.

Tugev tuul häirib ka laevaliiklust väikesaartega

Kihnu Veeteede teatel on täna seoses tugeva tuulega tühistatud reisiparvlaev Subsea väljumised kell 8.15 Sõrult ja kell 9.30 Triigilt.

Samuti on tühistatud reisiparvlaev Wrangö hommikused väljumised kell 7.30 Kelnasest ja kell 9 Leppneemest.

Tugeva tuule tõttu võib esineda häireid ka reisiparvlaev Kihnu Virve väljumistes. Sviby-Rohuküla liinil võib aga tekitada probleeme madal veetase.

Häireid võib esineda ka õhtustes väljumistes, mistõttu on soovitav jälgida teateid kodulehel. Info ära jäänud reisile ostetud e-piletite maksumuse tagastamise kohta leiab siit.

Läänemere põhjaosas, Soome lahel, Väinamerel ja Liivi lahe põhjaosas puhub kirdetuul puhanguti 20 kuni 20 m/s. Laine kõrgus on 1,5 kuni 3 meetrit, avamerel kuni 4 meetrit, Väinamerel kuni 1,2 meetrit.

Tormituul tõi kümneid väljakutseid

Tormituul tõi eile päästjatele kümneid väljakutseid. Päästeameti teatel sõitsid päästjad 27 korral tugevast tuulest põhjustatud sündmustele.

Peamiselt tuli päästjatel eemaldada elektriliinidele ja sõiduteele kukkunud puid.