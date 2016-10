Politsei alustas busside raudteeületuse uurimiseks väärteomenetlust

Portaali Rus.Postimees.ee lugeja jagas toimetusega videot, millelt on näha, kuidas kaks liinibussi sõidavad Tapa raudteeülesõidule punase tule ajal.

«Video on tehtud Tapalt välja sõites teele jääva raudteeülesõidu juures. Kõik sõidukid jäid punase tule süttides seisma, aga bussid sõitsid tuimalt edasi,» rääkis video autor.

Politsei alustas videos nähtud juhtumi asjaolude täpsemaks välja selgitamiseks väärteomenetluse liiklusseaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb raudteeülesõidukoha ületamise nõuete rikkumist, ütles Ida prefektuuri pressiesindaja Postimehele.

Liiklusseadus näeb sellise teo eest karistuseks ette rahatrahvi kuni 100 trahviühikut ehk kuni 400 eurot.

Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla sõnul peavad keelavast fooritulest peavad kinni pidama eranditult kõik liiklejad ja seda isegi juhul, kui on teada, et antud raudteel teostatakse remonditöid ja üldist rongiliiklust ei toimu.

«Kui fooris põleb punane tuli ja ülesõidukohas ei ole reguleerijat või muud märki, mis lubaks sõitu jätkata, tuleb punasest tulest kinni pidada ja täita foorinõudeid. Inimlikult on mõistetav, et bussijuht tahab graafikus püsida, kuid rongiga kokkupõrkel on ohus kõik bussis reisijad,» märkis Alla.

Ta lisas, et suur osa raudteel juhtunud õnnetustest on tingitud juhtide või jalakäijate tähelepanematusest. Liiklusreeglite rikkumine, hajunud tähelepanu, riskide alahindamine ja kiirustamine tingivad ohtlikke olukordi, mis omakorda võivad kaasa tuua traagilised tagajärjed.

«Raudtee tööde planeerijad võiksid arvestada sellega, et pikalt põlev punane tuli võib juhtides tekitada kärsitust ja soovi foorituld eirata. Samas võib ka remonditaval raudteelõigul liikuda veeremeid, mis võivad õnnetusse sattuda. Seetõttu oleks mõistlik kasutada liikluse suunamiseks reguleerijat,» sõnas Alla.

Hansaliinide juhatuse liige Madis Lepp ütles Postimehele, et sellel raudteelõigul, millest bussid üle sõitsid, käib remont ja seal praegu ronge ei sõida.

Lepa sõnul oli üle raudtee sõitnud busside puhul tegemist Hansaliinide bussidega, mis vedasid reisijaid Tamsalu raudteejaamast Tapa raudteejaama. Tema sõnul on video filmitud eile, teisipäeval. Lepa sõnul sõitsid bussid üle raudtee, kuna vastasel korral oleks reisijad Tapa-Tallinna rongist maha jäänud.

«Tapa ja Tamsalu vaheline raudteelõik on praegu suletud ja seal ronge ei sõida. Raudteeülesõidu foorituled läksid põlema ilmselt sellepärast, et raudteeremondiga seotud dresiin sõitis anduri piirkonda ja ülesõidul süttis punane foorituli. Üldjuhul on pandud tööde piirkonnas asuvate raudteeülesõitude fooridele otsa mustad kilekotid, kuid kõnealusel ülesõidukohal neid ei ole, kuna selles piirkonnas remonditöödega seotud raudteesõidukid üldjuhul ei sõida,» rääkis Lepp.

Ta möönis, et bussid rikkusid vormiliselt liikluseeskirju, kuna üle raudtee sõites punane tuli põles. Lepa sõnul oleks eeskirju järgides bussijuhid tõepoolest pidanud ootama 5, 10, 15 või 20 minutit, kuni punased foorituled kustuvad, kuid arvestada tuleb sellega, et tegemist oli ebareeglipärase olukorra ja remondipiirkonnaga.

«Bussijuhid otsustasid üle raudtee sõita, kuna vastasel juhul oleks reisijad Tapa-Tallinna rongist maha jäänud. Bussijuhid veendusid enne raudteele sõitmist, et ohtu ei olnud. Nad teadsid, et sellel lõigul raudteeliiklust ei toimu ja nad veendusid, et lähenemas pole ka ühtegi muud raudteesõidukit,» rääkis Lepp.

Eesti Raudtee pressiesindaja Liina Hallik ütles Postimehele, et Moe ülesõidul, kus intsident toimus, ei ole võimalik foore kinni katta, kuna seal liiguvad töörongid.

«Antud juhul aktiveerus raudtee ületamist keelav foorituli piirkonnas liikunud töörongi tõttu, mis suundus Tapa jaama. Tegu oli automaatika korrapärase tööga ning seega punased tuled fooris põhjendatud. Kuivõrd töörongid liiguvad reisirongidest märksa aeglasemalt, tekkis ka olukord, kus ülesõit oli tavapärasest kauem suletud,» ütles Hallik.