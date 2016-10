Reps «Radaris»: kui Toom ei tule meiega ühes suunas, peame tegema vastavad korrektuurid

«Loomulikult mulle meeldiks, kui mitte kedagi ei jääks tee peale maha, kui Keskerakond suudaks edasi minna nii, et meie kraav ei oleks laipu täis. See oleks kõige parem,» ütles Reps suvel pärast seda, kui Toom oli kohtunud Süüria presidendi Bashar al-Assadiga.

Samas märkis ta, et kindlasti ei kavatse Keskerakond teha radikaalseid välispoliitikat või inimõigusi puudutavaid muudatusi ainult sellepärast, et erakonnas on isiksus nimega Yana Toom. «Ma ei näe mitte mingit võimalust, et meil erakond hakkab kohanduma ühe inimese järgi,» ütles Reps.

Vastuseks küsimusele, kas Keskerakond on valmis Toomist ühel hetkel loobuma, avaldas Reps lootust, et seda pole vaja. «Aga kui Yana Toom ei näe selliselt võimalust meiega edasi minna, siis me peame tegema vastavad korrektuurid küll, jah,» lausus ta.

Toom ise ütles augusti keskel «Radarile», et mingitele keeldudele ta ei kavatse alluda. «Ma pole nendele ka varem allunud ja ei kavatse seda teha tulevikus,» ütles ta.

Muu hulgas kinnitas Toom saates, et tal pole ambitsiooni saada Keskerakonna esimeheks. «Ma annan endale väga hästi aru, et Eesti Keskerakond ei ole selleks valmis, et üks venelane oleks tema eesotsas, kusjuures ma usun, et selleks polnud valmis ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mida näitavad selgelt tema reitingud praegu,» ütles ta.

Küsimusele, kui kauaks jääb ta erakonna esimehe Edgar Savisaare kõrvale, vastas Toom, et nii kauaks, kuni Savisaar ei ütle, et talle aitab. Tema hinnangul on Savisaarel erakonna juhtimiseks praegu nii tahtmist kui ka arusaamist.

«Kui ta oleks kindel, et on olemas liider, kes on võimeline erakonda juhtima, mitte seda lõhestama, siis ta ütleks seda kas või täna. Ju ta siis sellist inimest praegu ei näe,» ütles Toom.

Reps avaldas samas arvamust, et novembri algul toimuval kongressil oleks Savisaarest väärikas öelda, et tema töö Keskerakonna juhina on tehtud.