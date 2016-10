Assar Pauluse kaaslaste kohtusaaga edasine käik on küsimärgi all

«Üks rahvakohtunikest on haigestunud, aga mis täpselt Assar Paulusega koos kohtu all olnud ja nüüd üldmenetluses kohtu ees jätkavate isikute kohtuasjast edasi saab, selgub 13. oktoobri istungil,» kinnitas Harju maakohtu pressiesindaja Kristina Ots.

Otsa sõnul on hetkel laual erinevad variandid. Üks variant on näiteks, et kohtu alla jäänud osaliste süüasja arutamine algab Harju maakohtus algusest peale.

Kokkuleppega ei nõustunud süüdistuse järgi samuti kuritegelikku organisatsiooni juhtinud Peep Havik ja Andres Vaik, kelle kriminaalasjad eraldati. Eraldati ka ülejäänud süüdistatavate kriminaalasjad, kes kokkuleppega ei nõustunud. Kokku sai Pauluse protsessil süüdistuse 26 inimest ja kaks ettevõtet.

Harju maakohtus lõppes 7. septembril üks mahukas kohtusaaga, kui kohus kuulutas välja kunagise allilmaliidri Assar Pauluse ja tema juhitud kuritegelikku ühendusse kuulunud 12 liikme otsused.

Harju maakohus tunnistas Pauluse süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises, ühendusega korduvas väljapressimises, dokumendi, pitsati ja plangi võltsimises ning kasutamises.

Nende kuritegude eest mõisteti Paulusele kokkuleppemenetluses liitkaristuseks seitsmeaastane vangistus. Vanglakaristusest on mees ära kandnud juba rohkem kui kaks aastat, mil ta on olnud vahi all.

Taago Voolu (27), Jaanus Kivimaa (40), Ats Pärnaste (40), Rünno Kristjuhani (50) tunnistas kohus süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises ja ühendusega korduvas väljapressimises.

Gennadi Starodubtsev (45) ja German Svetšnikov (44) mõisteti süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises ja tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises. Ragnar Toom (40) tunnistati süüdi dokumendi, pitsati ja plangi võltsimises, Sivart Saarmann (41), Erik Meier (45), Virgo Raudsepp (43), OÜ Barbarossa Investi ja Capital Inkasso OÜ kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Süüdistuse kohaselt juhtis praeguseks 54-aastane Assar Paulus alates 2006. aasta algusest püsiva ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil nii narkokuritegude ja väljapressimiste kui ka majandusalaste ning isikuvastaste kuritegude toimepanemisele.

Süüdistuse kohaselt andis Paulus vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele erinevaid korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid kuritegude organiseerimise, toimepanemise ja selle tulemusena saadud varalise kasu jaotamise kohta. Kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimine ja kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele. Süüdistuse kohaselt kasutas Paulus oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks ka ettevõtteid.