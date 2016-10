Galerii ja video: Kersti Kaljulaid sõitis Luksemburgi kontrollikoja tööle punkti panema

Reisil turvab Kaljulaidi ka ihukaitsja.

Euroopa Kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne ütles Postimehele, et tunneb Kaljulaidi pea kolm aastat ning Kaljulaid on üks staažikamaid kontrollikoja liikmeid. «Väga kogenud, väga terav, kes suudab kiiresti asja tuumani jõuda, mida mina hindan väga. Koostöö on olnud väga hea,» rääkis Lehne.

Ta nentis, et Kaljulaidi seadmine Eesti presidendikandidaadiks oli veidi üllatav. «Esmakordselt keegi meie seast valitakse mõne liikmesriigi presidendiks, see on väga haruldane. Tõesti suur au institutsiooni jaoks,» ütles Lehne.

Kersti Kaljulaid oli kontrollikoja liige kaks ametiaega alates 2004. aastast. Tema ametiaeg lõppes juba mais, kuid uue liikme nimetamisega hätta jäänud poliitikute tõttu pidi ta jätkama. Kaljulaidi volitused peatati septembri lõpus.

Riigikogu valis esmaspäeval Kaljulaidi 81 poolthäälega Eesti presidendiks.