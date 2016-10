10 olulist uudist, mida võiksid teada

Millised on Tänaku võimalused uueks hooajaks?

Täna on tulnud mitmeid uudiseid seoses uue autoralli MM-sarja uue hooajaga. Hyundai pikendas lepingut Thierry Neuville’iga ning Citroen lõi käed Craig Breeni ja Stephane Lefebvre’iga. Seega on nii Volkswagenil, Citroenil kui ka Hyundail uueks hooajaks võistkond koos. Tänavu DMACKis kihutava Tänaku valikuteks on seega jäänud DMACK ja M-Sport. Toyota olevat mõningatel hinnangutel piisavalt kehva, et tippmehed sinna minna ei taha.