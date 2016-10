Fotod: politsei otsib pangaautomaadile skimmeri pannud meest

Reedel, 23. septembril kella 7 ajal avastati, et Pärnus J.V. Jannseni tänaval kaupluse seinal on sularahaautomaadile paigaldatud skimmer, teatas Lääne prefektuuri pressiesindaja.

Tegemist on seadeldisega, millega on võimalik kopeerida magnetribalt andmed ja seeläbi saab kurjategija teada kaardi PIN koodi. Menetluse käigus tuvastati, et seade paigaldati automaadile ilmselt kella 1 paiku öösel.

Pärnu politseijaoskonna menetlusteenistuse vanema Lennart Pulga sõnul peaks enne pangaautomaadi kasutamist veenduma, et selle küljes ei ole midagi tavapäratut. «Märgates pangaautomaadi küljes midagi kahtlast, ei tohiks kaarti automaati sisestada,» rõhutas ta.

Automaadil, millele on paigaldatud skimmer, võib kaardi sisestamisel esineda tõrkeid. Kaardi väljastamisel võib pangakaart jääda ebaloomulikult sügavale kaardiavasse. cKui kaardi sisestamisel on tõrkeid, võiks inimesed esmalt pöörata tähelepanu kaardiavale ja veenduda, et sellele pole paigaldatud skimmerit,» selgitas Pulk.

Niimetatud skimmer on seade, mis paigaldatakse kurjategijate poolt pangaautomaadi kaardiava külge ning see kopeerib kaardi magnetribalt andmed. PIN koodi teadasaamiseks paigaldatakse tavaliselt automaadi juurde väike kaamera, harvem kasutatakse libaklaviatuuri.

«Kui inimesed märkavad pangaautomaadi juures midagi kahtlast või kui kontolt on nende teadmata raha võetud, tuleb koheselt teavitada panka või politseid,» ütles Pulk.

Politsei palub inimeste abi, et tuvastada piltidel olev mees, keda on alust kuriteoga seostada. Seetõttu palutakse kõigil, kes mehe ära tunnevad, võtta ühendust merle.vunk(at)politsei.ee või 444 6674.