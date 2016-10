Rõivas Keskerakonna sisevõitlusest: seebiooper on liiga vähe öeldud

Rõivas rääkis Vikerraadio otsesaates «Stuudios on peaminister», et Keskerakonnas praegu toimuv on tavapärasest Eesti poliitilisest kultuurist väljuv nähtus. «Seebiooper on ka liiga vähe öeldud selle asja kohta, mis sealt praegu tuleb,» lausus ta ja märkis, et kui erakonna pikaajalist juhti minnakse sedavõrd sõjakalt jõuga maha võtma, siis võib arvata, et erakonnasisene võitlus kestab veel pikka aega.

Rõivase hinnangul ei ole Keskerakonna probleem mitte Edgar Savisaare isikus, vaid tugevas väärtuskonfliktis, sealhulgas suhtumises korruptsiooni. Valitsuses on poliitiline kultuur tema sõnul hoopis teistsugune kui Keskerakonna juhitud Tallinnas või Kohtla-Järvel, kus peetakse linna ja isikliku rahakoti segiajamist normaalseks.

Samuti on Rõivase sõnul selge vastuseta ka näiteks küsimus, kas Krimm vabastati või vallutati. Tema sõnul on tegu lihtsa küsimusega, millele vastamisest on seni hoiduda püüdnud isegi Savisaare «mahavõtjad».

Rõivase hinnangul peab ühiskond aru saama, kes Savisaare asemel Keskerakonna etteotsa pürgijad oma vaadetelt tegelikult on ja kas nad püüavad iga hinna eest flirtida samade valijatega. Samuti on tema sõnul oluline, kas nende võitluskaaslaseks jääb ka Yana Toom, kes on silma paistnud raevukate väljaütlemistega Eesti riigi suhtes.

«Need küsimused on kõik inimeste jaoks väga olulised, enne kui anda hinnangut, kas Keskerakonnal võiks kunagi tulevikus olla asja ka Eesti riigitüüri juurde ja kas nad üldse sellisena edasi püsivad,» rääkis ta ning lisas, et kui Keskerakonda jäävad ka Toom ja tema mõttekaaslased, on erakonnal salonglikõlblikuks muutuda palju raskem, samas kui ilma nendeta kaotavad nad märgatavalt hääli.

Samas rõhutas Rõivas, et Keskerakonna salongikõlblikkusest rääkimine ei tähenda, et keegi hakkaks võtma neid valitsusse. Tema sõnul puudub selleks ka vajadus, sest valitsus toimib hästi ja praegusel Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonil on kõik eeldused püsida kuni järgmiste riigikogu valimisteni 2019. aasta kevadel.

Rõivas viitas ka sellele, et järgmise aasta suvel saab Eestist Euroopa Liidu eesistujamaa, ning märkis, et juba seetõttu oleks erakordselt lühinägelik korraldada poliitilisi intriige. «Ei sotsidel ega IRLil ja kindlasti mitte Reformierakonnal sellist ambitsiooni pole, et lambist hakata valitsust lõhkuma,» kinnitas ta raadiosaates.