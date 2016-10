Postimehega rääkinud perekondade kinnitusel on töö leidmine kõige suurem väljakutse. Näiteks on täna jätkuvalt töötu perfektset inglise keelt rääkiv jeemenlane, kes igapäevaselt tööportaale kammib ja avaldusi laiali saadab.

Esimesed põgenikud jõudsid Eestisse märtsi lõpus.

Sotsiaalministeeriumi rahvusvahelise kaitse poliitika juht Triin Raag kinnitas, et tööle asumise valmidusega on umbes 25 inimest. «Mõned neist on tööle asunud koheselt peale Eestisse saabumist, esimesel töökohal püsimist ei ole soodustanud näiteks terviseseisund, ebapiisav eesti keele oskus ja muud põhjused. Hetkel nad ei tööta,» nentis Raag.

Kõik, kes ei tööta, on registreeritud töötuks töötukassas, kus neid toetakse näiteks läbi tööpraktika, tööklubi ja muude tööturumeetmete. Samuti käivad nad eesti keele kursustel.

Alates märtsist on Eesti Euroopa rändekava alusel vastu võtnud 60 inimest, neist 27 on lapsed. Samuti on vastu võetud inimeste seas pensioniealisi ning just sünnitanud või lapseootel naisi.