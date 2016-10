Fotod ja video: mereväe ajateenijad veetsid ööpäeva päästeparvel

Eesti teeb kõik, mis vaja, et tagada oma julgeolek ning peab siinkohal jääma väga praktiliseks – meil on võimelünkade katmiseks vaja oma liitlaste tuge, kinnitab kaitseminister Hannes Hanso. NATO kaitseministrite kohtumisel lubati meile juba, et siin hakkab roteerima pataljonisuurune üksus, kuid ei see ega Varssavi tippkohtumine pole aga kindlasti lõpp-peatus, kuhu me kohale jõudsime – julgeolek ei saa kunagi valmis.

Juhtkiri: külm sõda Läänemerel

Alates 2014. aastast on Vene sõjaväelennukite aktiivsus Läänemere kohal kasvanud. Selle eesmärgiks on tõsta Vene õhujõudude lahinguvalmidust, mis end viimastel kümnenditel nõrgast küljest on näidanud, kuid sellega on kaasnenud ka provokatiivsed manöövrid (näiteks rünnakute imiteerimised) ja korduvad naabrite õhupiiri rikkumised. See ei puuduta ainult Läänemerd ümbritsevaid riike – selle aasta jooksul on venelaste sõjalennukid tunginud lühikeseks ajaks ka näiteks Jaapani ja Suurbritannia õhuruumi.