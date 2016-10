Postimees avaldab pöördumise täismahus:

Eesti Keskerakonna liikmetele

Viimastel päevadel on asutud koguma allkirju Edgar Savisaare toetusavaldusele, kus on muuhulgas kirjas, et Oudekki Loone vabastati ametist ebaseaduslikult ning Keskerakonna büroo töötajaid ja Kesknädala toimetuse töötajaid ähvardatakse vallandamisega.

Peasekretär vabastati ametist juhatuse otsusega 25. septembril, kuna ta varjas pikka aega juhatuse eest olulist infot erakonna poolt väljastatud garantiikirjade osas ja eitas selle põhjal esitatud nõudeid. Ka erakonna revisjonikomisjonile ei andnud Loone tõest infot. Sellise tegevusega kaotas Oudekki Loone erakonna juhatuse usalduse ja vabastati ametist. Otsus on nii vormiliselt kui sisuliselt seaduslik ja vastab erakonna põhikirjale. Erakonna peasekretär peab oma tegevuses täitma juhatuse otsuseid ning andma õigeaegset ja tõepärast infot kõigile juhatuse liikmetele.

Juhatuse liikmetena võime kinnitada, et erakonna büroo töötab tavapäraselt, ühtegi töötajat büroos ega ka Kesknädala toimetuses pole keegi millegagi ähvardanud. Kesknädal ilmub endiselt igal kolmapäeval, büroo tegeleb igapäevase tööga. Büroo töötajad on kinnitanud, et nad lähtuvad oma töös juhatuse otsustest. Ees ootavad volikogu istung ja ka erakonna kongress, mis tuleb ette valmistada.

Erakonna liikmetel on õigus toetada erakonna esimeest või mõnda teist erakonna liiget. Igasugusele avaldusele allkirja andes peaks aga iga erakonna liige mõistma ja aru saama, kas ta kirjutab alla tõesele tekstile. Kutsume kõiki erakonna liikmeid koostööle ja hoiduma väärinfo levitamisest.

Eesti Keskerakonna juhatuse liikmed:

Jüri Ratas

Kadri Simson

Jaanus Karilaid

Mailis Reps

Enn Eesmaa

Aadu Must

Mihhail Korb

Taavi Aas

Jaak Aab

Urmo Saareoja