Ligi rääkis Leedu kolleegiga julgeolekust ja koostööst

«Meie väärtused ja huvid kattuvad, ka Euroopa ees seisvaid murekohti näeme väga sarnaselt,» sõnas Ligi välisministeeriumi pressiesindaja vahendusel.

Ka käsitlesid Ligi ja Linkevičius ELi suhteid idapartneritega ning nende toetamist reformide elluviimisel. «Idapartnerlus on oluline osa Euroopa Liidu ühisest välispoliitikast. Kavatseme selle arendamisele pühenduda ka Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal,» sõnas Ligi.

Välisministrid avaldasid heameelt, et eile andsid liikmesriigid EL-i eesistujale mandaadi läbirääkimisteks Euroopa Parlamendiga Gruusia viisavabaduse otsuse üle. «See näitab kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide üksmeelset toetust Gruusiale. Loodame, et see saab nüüd teoks võimalikult kiiresti,» lausus Ligi. Ta lisas, et Eesti toetab ka Ukraina viisavabadust ELiga.

Kohtumisel olid kõne all ka projektid energia ja transpordi vallas. «Balti riikide energiaallikate mitmekesistamine ja uute ühenduste rajamine Euroopaga on piirkondliku energiajulgeoleku kindlustamise huvides,» sõnas Ligi ja lisas, et energiaküsimused on Eesti tähelepanu all ELi eesistumisel. Ligi rõhutas ka Rail Balticu projekti olulisust.

Ligi ja Linkevičius kõnelesid veel regionaalsetest majandusarengutest, rändekriisist, suhetest Venemaaga ja olukorrast Ukrainas. Välisministrid rääkisid ka Leedu kogemusest Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel aastal 2013 ning Eesti ettevalmistustest järgmise aasta 1. juulist algavaks eesistumiseks.

Ligi kohtus neljapäeval Vilniuses ka parlamendi välisasjade komisjoni esimehe Benediktas Juodkaga.