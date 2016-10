20.20 Kella 19.40 paiku Rohuküla sadamas autosid ootel polnud, Heltermaal vaid kaks autot. Parvlaev Regula on teel Heltermaa suunas. Täna on plaanis veel väljumised kell 20.30 Heltermaalt ning 23.00 Rohukülast. Laevafirma loodab, et ilmataat laseb need kenasti ära teha. TS Laevad annab täiendava info, kui ilm mõne üllatuse teeb ja taas liiklust segama hakkab.

Praeguse seisuga on tugeva tuulepuhangute tõttu elektrita veel 573 majapidamist Saaremaal.

18.46. Regula sõidab endiselt. Praam sõitis Heltermaalt välja kella 17.30 paiku ja võttis suuna Rohuküla poole. Veetase on pööranud tõusule ja TS Laevad loodab, et saab tänased ülejäänud reisid teha vastavalt graafikule. Riiklik laevafirma palub siiski jälgida jooksvat informatsiooni nende kodulehelt praamid.ee.

16.49. Elektrita üle 800 majapidamise. Tugevate tuulepuhangute tõttu on kella 16.49 seisuga Elektrilevi kodulehe andmetel elektriühenduseta 828 majapidamist ning kõige rohkem katkestusi on Järvamaal (386) ja Hiiumaal (208).

16.40. Ööl vastu pühapäeva kirde- ja idatuul veidi nõrgeneb, kuid seda vaid üürikeseks. Homme päeval tugevneb tuul uuesti ning puhanguid on taas 15, rannikul 17-20 m/s. Ilm püsib selgimistega peamiselt sajuta.

16.05. Parvlaev Regula väljus Rohuküla sadamast ning asus teele Heltermaa poole. Kapten otsustab selle, kas ilmaolud lubavad Heltermaalt väljuda, vahetult enne järgmise reisi algust kell 17.30. Rohukülast said kõik autod laevale, Heltermaal on ootamas viis autot, teatas TS Laevad.

TS Laevad palub jälgida operatiivset infot praamid.ee kodulehel.

15.15. TS Laevad andis teada, et tuul tugevneb ja seega suureneb oht, et Saaremaa liinil jääb seisma parvlaev Ionas. Kapten sõidab nii kaua, kui tuul vähegi lubab. Reisijaid teenindab edasi parvlaev Hiiumaa.

14.50. «Kella 14.50 seisuga on oht, et Hiiumaa liinil seiskub laevaliiklus peagi täielikult, sest merevesi on taas langenud alla kriitilise taseme ning tuul on niivõrd tugevnenud, et ka parvlaev Harilaid ei saa sõita. Palume reisijatel võimalusel sadamasse ootama mitte tulla,» teatas TS Laevad.

Piletid saab tagastada lehel www.praamid.ee, valides «Abiks reisijale -> Pileti muutmine ja tagastamine». Ilmaolude tõttu ära jäänud reiside puhul tagastustasu ei võeta.

Laevade kaptenid teevad jooksvalt otsuseid selle kohta, kas ilm lubab liinile minna või mitte. Niipea, kui laevaliiklus on võimalik, see ka taastub.

14.10. Parvlaev Regula väljub kell 14.30 Heltermaalt Rohuküla suunas. «Ilmaolud on kehvad ja merevee tase on taas keeranud langusele. Seega on oht, et järgmised reisid ei toimu taas plaanipäraselt. Palume võimaluse korral reisi edasi lükata,» teatas TS Laevad.

11.30. Neljapäevast halbade ilmaolude tõttu kõik kiirlaevade väljumised tühistanud Linda Line hakkab taas sõitma pühapäeval.

11.03. Kihnu Veeteede teatel on tugeva tuule tõttu täna mitme laevaliini sõidugraafikud häiritud. Nii võib esineda häireid reisiparvlaev Subsea Seveni õhtuses väljumises.

Tugeva tuule tõttu tühistati reisiparvlaev Wrangö väljumised kell 7.30 Kelnasest ja kell 9 Leppneemest. Häireid võib esineda ka õhtustes väljumistes ning Laevafirma palub jälgida teateid kodulehel.

10.35. Parvlaev St Ola väljub Rohukülast kell 11.15.

5.50. Kell 6.30 alustab parvlaev Regula Rohukülast graafikujärgse väljumisega ning sõidab vastavalt graafikule kuni ilmaolud lubavad. Ära jääb parvlaev St Ola väljumine kell 6.30 Heltermaalt. Ilmaprognoos tänaseks ei ole soodne ning seetõttu võib laevaliikluses ka täna esineda häireid.

Ilmateenistuse andmetel kõigub veetase Väinameres 50-60 sentimeetrit keskmisest tasemest madalamal. Kirdetuul puhub rannikul ja saartel 15, puhanguti 20-23 m/s.

Riigi ilmateenistuse hoiatuste kaart - kollane tähistab esimese astme hoiatust.

Endiselt kehtib ilmateenistuse antud esimese astme hoiatus seitsmele maakonnale: Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Harjumaa, Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa. See tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik ja soovitatav on jälgida edasist ilmaprognoosi.

Eile varahommikul hoiatas TS Laevad, et halbade ilmaolude tõttu võib ette tulla reiside tühistamisi nii Saaremaa kui ka Hiiumaa liinil ning arvestada tuleb pikkade järjekordadega sadamates.

Rahvas Harilaiule minemas. Foto: Mart Pärtel

Pärastlõunal võetigi parvlaevad St Ola ja Regula ülimadala veetaseme tõttu liinilt maha ning reisijaid jäi vedama vaid kõige väiksem parvlaev Harilaid. Hoiatati, et kui ilmastikuolud halvenevad, võidakse ka Harilaid liinilt maha võtta.

Olukorra võttis hästi kokku eile õhtul Rohuküla sadamas tehtud pilt, mida jagati Facebookis. «Ma pole enne sellist asja näinud, selline tunglemine,» kommenteeris Postimehele Hiiumaalt pärit neiu.

Reisijatel paluti võimalusel oma reis edasi lükata ning sadamasse ootama mitte tulla.

Madal veetase Rohuküla–Heltermaa vahelisel liinil on takistanud parvlaevade St Ola ja Regula tööd juba alates kolmapäeva hommikust.

Merefüüsik Tarmo Soomere sõnul on sügisene vee taandumine Eesti rannikul tingitud õhuvoogude muutustest Läänemerel – kui varem andsid sügiseti piirkonnas tooni tugevad edela- ja loodetuuled, siis nüüd puhub tuul aina sagedamini just ida- ja kirdesuunast.

