Esimesed 12 lahingumasinat jõudsid Eestisse

12 jalaväe lahingumasinat CV9035 ning üks naastetank jõudsid täna hommikul laevaga Paldiski Põhjasadamasse. Seal laaditakse need treilerile ja toimetatakse Tapale 1. jalaväebrigaadi linnakusse, ütles kaitseväe pressiesindaja nooremleitnant Simmo Saar.

Eesti kaitseminister Sven Mikser ja Madalmaade Kuningriigi kaitseminister Jeanine Antoinette Hennis-Plasschaert kirjutasid 2014. aasta detsembris Hollandis Haagis alla lepingule 44 kaasaaegse jalaväe lahingumasina CV 9035NL ja tanki Leopard 1 baasil ehitatud toetusmasina ostuks.

Ostulepingu maht on 138 miljonit eurot, mis hõlmab ka tööriistakomplekte lahingumasinate hoolduseks, Eesti kaitseväelaste väljaõpet, varuosi ja laskemoona. Esimesed lahingumasinad jõudsid Eestisse täna, lepingu järgi oma masinate Eestisse jõudmise aeg 2016-2018.

CV9035NL on Rootsis Madalmaade Kuningriigi maaväe tarvis välja töötatud Combat Vehicle 90 (CV90) perekonna jalaväe lahingumasin. Tootja on BAE Systems Hägglunds AB. CV90 võeti relvastusse 1990ndate keskel.

Masinal on kõrge soomuskaitse, mis vastab NATO standardile, see on relvastud 35-mm Bushmaster III kahuriga, mille moodne sihtimissüsteem lubab hävitada sihtmärke käigult.

Hollandi kaitsevägi võttis relvastusest maha kahe pataljoni jagu CV9035NL, millest ühe pataljoni tehnika pandi müüki.

CV90 on Hollandi, Taani, Norra, Šveitsi, Soome ja Rootsi kaitsejõudude relvastuses. Masinad on end tõestanud Afganistani rasketes oludes. Need on moodsad, Põhjamaadele loodud lahingumasinad, mis jäävad riikide relvastusse veel aastakümneteks, teatas kaitseministeerium.

Jalaväe lahingumasin on maastiku suure läbimisvõimega, roomikutel, kõrge soomuskaitsega ja suure tulejõuga ning suudab seepärast võidelda koos tankidega. Ratassoomuk ei suuda reeglina tankidega igal lahinguväljal sammu pidada.