Savisaar: minuga võideldakse nii, nagu mul oleks vähemalt kaks tervet jalga all ja ülirasket lõikust poleks olnudki

Savisaar kirjutas kesköö paiku Facebookis, et mõtles mõnedele erakonnakaaslastele, kes rajavad enesele mühinal teed 5. novembri võidu poole, nii et laibad järel.

«Vahetevahel on mul tunne, et nad kardavad mind. Nad võitlevad ju nõnda, nagu mul oleks vähemalt kaks tervet jalga all ning ülirasket lõikust poleks olnudki. Ja nagu oleksin ma 30–40-aastane nagu nemad, aga mitte 66 aasta vanuses. Aga muidugi nad usuvad, et me oleme kõiges võrdsed,» kirjutas ta postituses, mille pühendas neile, kes kibelevad Tallinna linnapeaks või Keskerakonna esimeheks saama ja kellel tema on tee peal ees.

Savisaare hinnangul on nad justkui pettunud, et ta poolteist aastat tagasi teisest ilmast siiski tagasi jõudis. Ta märkis, et on sellega neile vist liiga teinud ja nüüd on neil enda arvates õigus talle samaga tasuda.

«Kujutage ette – tal on kumminui! See tuleb kohe ära võtta! Tal on kogutud raha bioonilise jala ostmiseks – see tuleb politseisse viia! Tal on ikka veel mõned sõbrad – ka nende kohta tuleb asi algatada,» kirjutas Savisaar.

Samas märkis ta, et on veel noor mees – noorem, kui USA mõlemad presidendikandidaadid. «Vananemisega on mul veel aega. Sõbrad R, S, R, tundub, et te peate veel kannatama. Ei kao ma niipea kuhugi,» lisas Savisaar Jüri Ratase, Kadri Simsoni ja Mailis Repsi poole pöördudes.

Keskerakonna erakorraline kongress koos erakorraliste juhivalimistega peaks juhatuse ettepaneku kohaselt toimuma 5. novembril Paides.