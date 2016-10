Reformierakonna esimees, peaminister Taavi Rõivas ütles otsust kommenteerides, et üksmeele saavutamine oli praeguses etapis möödapääsmatu, ning tunnustas koalitsioonipartnereid konstruktiivse ja lahendustele orienteeritud suhtumise eest. «Olen ka varem öelnud, et Juhan Parts on sellele ametikohale tugev kandidaat. Tema kasuks räägib ainuüksi fakt, et tegemist on endise peaministriga, ning kaalu lisab seegi, et Parts on olnud majandusminister ja riigikontrolör,» ütles ta valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel.

IRLi esimees, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna nimetas samuti oluliseks, et valitsuses suudeti saavutada üksmeel. Ta märkis, et kuna kontrollikoja senine liige Kersti Kaljulaid valiti parlamendis väga suure poliitilise konsensusega presidendiks ja Eesti koht kontrollikojas jäi tühjaks, pidi valitsus otsusele jõudma.

«Leiti, et vahepeal on aega mööda läinud ja palju vett merre jooksnud. Valitsust ootavad sisulised otsused nagu haldusreformi rakendamine, vanemahüvitise süsteemi reformimine, majanduse käimatõmbamise otsused ning pisut teisejärgulised küsimused tuleb ära lahendada,» rääkis Tsahkna Postimehele ja lisas, et koosmeel leiti samas vaimus, mida parlament näitas eelmisel nädalal presidenti valides.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski märkis, et sotsiaaldemokraatidel on Partsi sobivuse osas jätkuvalt kahtlusi, kuid otsuse venimine oleks seadnud löögi alla Eesti rahvusvahelise usaldusväärsuse. «Vabanenud koht on vaja täita ning tulime siinkohal partneritele vastu,» ütles ta.

Pärast valitsuse heakskiitu esitatakse Euroopa Kontrollikoja liikme kandidatuur Euroopa Liidu nõukogule. Liikme kinnitab nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

Parts ütles ERRile, et kavatseb nüüd tõsiselt valmistuda Euroopa Parlamendis toimuvateks kuulamisteks. «Otsus ei olnud just kiiremate hulgast, kuid mine tea, milleks selline viibimine kasulik võis olla,» märkis ta. «Ehk on ka positiivset võimalik näha.»

Kontrollikoja liikme nimetamine on koalitsioonis juba eelmise aasta lõpust pingeid tekitanud ülesanne, millega valitsus polnud hakkama saanud hoolimata sellest, et kaks ametiaega kontrollikojas töötanud ja eelmisel nädalal presidendiks valitud Kersti Kaljulaidi viimane ametiaeg lõppes tänavu mais. Partsi nimetamisele seisis seni vastu Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes nõudis uue ja sobivama kandidaadi esitamist.

Parts (50) on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse erialal ning töötanud aastatel 1992–1998 asekantslerina justiitsministeeriumis. 1998.–2002. aastani oli ta riigikontrolör, misjärel suundus poliitikasse ning sai 2003. aasta riigikogu valimiste järel Res Publica esimehena kaheks aastaks Eesti peaministriks.

Valitsuses töötas Parts ka aastatel 2007–2014, kui ta oli majandus- ja kommunikatsiooniminister. Riigikokku on teda valitud kõigil valimistel alates 2003. aastast. Mullu märtsis toimunud valimistel kandideeris ta IRLi esinumbrina Harju- ja Raplamaal, kus kogus 4208 häält ja sai selle tulemusega ringkonnamandaadi.

Praegu on Parts IRLi riigikogu fraktsiooni aseesimees, samuti kuulub ta erakonna eestseisusesse ja volikokku. Kontrollikoja liikmeks saades peab ta IRList välja astuma.

Partsi asendusliige riigikogus on IRLi nimekirjas kandideerinud ajakirjanik Tiina Kangro, kes kogus Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas 1669 häält. Tema loobumise korral pääseks parlamenti samas ringkonnas 1536 häält saanud Aivar Riisalu.

Euroopa Kontrollikoja ülesanne on Euroopa Liidu sõltumatu välisaudiitorina kontrollida, kas ELi eelarvet on korrektselt täidetud ning ELi vahendeid kogutud ja kasutatud seaduslikult ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega kooskõlas. Kontrollikotta kuulub üks liige igast ELi liikmesriigist.

Viimased enam kui 12 aastat töötas Euroopa Kontrollikoja liikmena Kersti Kaljulaid, kellest saab täna pärast riigikogu ees vande andmist Eesti president.