Simsoni hinnangul annab Rõivase eilne esinemine Vikerraadio otse-eetris aimu tema lühinägelikust arusaamisest riigiasjadest ning näitab, et Rõivas muretseb vaid iseenda positsiooni pärast. «Reformierakonna esimees Taavi Rõivas nimetas Keskerakonna siseelu poliitilisest kultuurist väljuvaks nähtuseks, unustades samas arengud enda parteis. Tuletan Rõivasele meelde, et kõik presidendivalimiste ümber toimunu sai alguse Reformierakonna poliitilisest kultuuritusest, kus oma arrogantsuses kompromisskandidaadi leidmisest kuuldagi ei tahetud,» ütles Simson erakonna teatel.

Tema sõnul tulenesid presidendivalimiste kõige piinlikumad hetked just Reformierakonna rumalatest käikudest, sest Rõivas ei suutnud sisuliselt erakonda juhtida. Tema arvates näitas Kersti Kaljulaidi valimine kompromisskandidaadina presidendiks, et Eesti poliitikas on Reformierakonna senine positsioon kõikuma löönud. «Üle pika aja ei saanud Reformierakond jõuga oma erinevaid plaane läbi suruda, mis poliitilise tasakaalu mõttes on väga hea sõnum kogu ühiskonnale,» lausus ta.

Simson leidis, et peaminister ei peaks tegelema oma sõnavõttudes Keskerakonna valijate halvustamisega. «Ei maksa unustada, et Keskerakonna taga seisab neljandik Eesti inimestest ning nende kraaklev välistamine pole kindlasti peaministri poolt soliidne. See ei näita kuidagi, et peaminister oleks riigimees, kes hooliks kõigi Eesti inimeste tulevikust,» märkis Simson.

Karilaid: Rõivase valitsus kukub enne jõule

Veel teravamalt reageeris Rõivase esinemisele Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid, kes arvas, et Rõivase valitsus kukub juba enne jõule ning seda mitte Keskerakonna 5. novembril peetava kongressi, vaid tema enda lahendamata probleemide pärast.

Karilaid nimetas Rõivase probleemidena nii haigekassa ja tervishoiu rahastamist, majanduse kiratsemist kui ka vaikimist korruptsiooni puudutavates küsimustes. «Taavi Rõivase erakonnakaaslane oli nelja miljoni euro altkäemaksu küsimise skandaali keskmes. Postimees võitis seda juhtumit valgustava loo halduskohtus, edasi reformierakondlane seda otsust ei vaidlustanud. Ja Taavi Rõivase jaoks polnud eetilist kriisi, kõik oli parimas korras. Ikka vaatas ta abipaluvalt Tallinna poole, aga sellise mastaabiga juhtumit pole üheski omavalitsuses. Siin ei saa Taavit aidata, aga eetiline kriis on sügav,» kirjutas ta Facebookis ja lisas, et ka puudulikust õhutõrjest, merekaitsest ja olematust kodanikukaitsest kriisi ajal on räägitud juba aastaid.

Tema hinnangul peab Reformierakond oma probleemid lahendama ja pesema end korralikult puhtaks, enne kui partei saab eales enam valitsuskõlblikuks. «Ta peab hülgama eesti rahvast hukkava äärmusideoloogia, mille kohaselt on suurem osa inimesi väärt vaid miinimumpalka, ning riiki – tervishoidu ja haridust näljutava ja rikkaid nuumava maksupoliitika. See ideoloogia tuleb visata ajaloo prügikasti. Täitmatu egoismi erakond pole enam väärt riiki juhtima,» kirjutas Karilaid.

Rõivas: Keskerakonna probleem pole Savisaares, vaid väärtuskonfliktis

Rõivas rääkis eile Vikerraadio otsesaates «Stuudios on peaminister», et Keskerakonnas praegu toimuv on tavapärasest Eesti poliitilisest kultuurist väljuv nähtus. «Seebiooper on ka liiga vähe öeldud selle asja kohta, mis sealt praegu tuleb,» lausus ta ja märkis, et kui erakonna pikaajalist juhti minnakse sedavõrd sõjakalt jõuga maha võtma, siis võib arvata, et erakonnasisene võitlus kestab veel pikka aega.

Rõivase hinnangul ei ole Keskerakonna probleem mitte Edgar Savisaare isikus, vaid tugevas väärtuskonfliktis, sealhulgas suhtumises korruptsiooni. Valitsuses on poliitiline kultuur tema sõnul hoopis teistsugune kui Keskerakonna juhitud Tallinnas või Kohtla-Järvel, kus peetakse linna ja isikliku rahakoti segiajamist normaalseks. Samuti on Rõivase sõnul selge vastuseta ka näiteks küsimus, kas Krimm vabastati või vallutati. Tema sõnul on tegu lihtsa küsimusega, millele vastamisest on seni hoiduda püüdnud isegi Savisaare «mahavõtjad».

Rõivase hinnangul peab ühiskond aru saama, kes Savisaare asemel Keskerakonna etteotsa pürgijad oma vaadetelt tegelikult on ja kas nad püüavad iga hinna eest flirtida samade valijatega. Samuti on tema sõnul oluline, kas nende võitluskaaslaseks jääb ka Yana Toom, kes on silma paistnud raevukate väljaütlemistega Eesti riigi suhtes.

«Need küsimused on kõik inimeste jaoks väga olulised, enne kui anda hinnangut, kas Keskerakonnal võiks kunagi tulevikus olla asja ka Eesti riigitüüri juurde ja kas nad üldse sellisena edasi püsivad,» rääkis ta ning lisas, et kui Keskerakonda jäävad ka Toom ja tema mõttekaaslased, on erakonnal salonglikõlblikuks muutuda palju raskem, samas kui ilma nendeta kaotavad nad märgatavalt hääli.

Samas rõhutas Rõivas, et Keskerakonna salongikõlblikkusest rääkimine ei tähenda, et keegi hakkaks võtma neid valitsusse.