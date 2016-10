10 olulist uudist, mida võiksid teada

Keskerakonna juubeliaastast sai rutakas partei ülevõtt

Keskerakonna Edgar Savisaare kukutajate leer, kes on viimased pool aastat oodanud võimalust kutsuda kokku erakorraline kongress, teatas suvel, et «üks asi korraga». Sooviti oodata ära presidendivalimised valimiskogus, aga et partei ülevõtmine nii tormakaks läheb, ei kujutanud keegi ette.