Video: Tallinna-Tartu maanteele tulevad möödasõidurajad

Maanteeameti ehitusosakonna juhataja Aivo Salum selgitas, et Tallinna-Tartu maanteele on järgmisel aastal plaanis ehitada kaks möödasõidualadega lõiku.

Üleval olevas videos on kujutatud Põltsamaa kaks pluss üks möödasõiduala esimene etapp – Annikvere-Neanurme lõik. See lõik tuleb 3,5 kilomeetri pikkune ja on praegu hankes. Teise lõigu asukoht on otsustamisel.

Kokku on plaanis ehitada kümme kaks pluss üks teelõiku, selleks kulub 18 miljonit eurot. 2022. aastal avatava Kose-Võõbu-Mäo 40 kilomeetri pikkuse maanteelõigu neljarajalise ehitamine läheb riigile maksma hinnanguliselt 170 miljonit eurot.

Tallinna-Pärnu maanteele on planeeritud samuti kaks möödasõiduradadega lõiku: Nurme õgvendus ja Ääsmäe-Kernu lõik.

Nurme õgvenduse leping on sõlmitud ja eeltööd käivad. Nurme õgvendus valmib järgmisel aastal ning on kilomeetritel 120,3-122,8 (seejuures kaks pluss üks ristlõikega teeosa orienteeruv pikkus on 1500 meetrit). Ääsmäe-Kernu lõik valmib järgmisel aastal ja on kilomeetritel 28,0-37,0.