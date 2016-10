«Kui keegi räägib seisakust, siis soovitan tihemini külastada maakondi ja rääkida inimestega,» ütles peaminister, kelle jaoks tänane oli juba seitsmes ametlik maakonnakülastus sel aastal.

«Ma näen selget muutust kohtumiste põhiteemades ja probleemides. Kired, mis kütsid veel talvel inimesi Narvast Kuressaareni, on unustatud, neid isegi ei mainita. Haldusreform, millesse veel aasta tagasi suhtuti skeptiliselt, on aktiivses läbirääkimistefaasis ja jõuab valdade liitmisteni. Asemele on tekkinud aga mured, mis ühtpidi teevad ju rõõmu, kuid teisalt sunnivad valitsust lahendusi otsima.»

Rõivas pidas viimase all silmas tööjõupuudust, mida on põletavama probleemina peaministriga kohtumisel esile tõstnud ettevõtjad nii Hiiumaalt, Saaremaalt, Põlvast kui ka nüüd Lääne-Virumaalt, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo pressiteate vahendusel. «Probleem on kohati nii terav, et töötajaid käiakse toomas teistest maakondadest ning ostetakse üle konkurentidelt. Ent mitte ainult – meeldiv on kuulda, et ettevõtjad ise pingutavad ümberõppe nimel ja koolitavad muu valdkonna inimestest neile sobivaid töötajaid,» lisas Rõivas. «Mitmed ettepanekut, mis olukorra leevenduseks ka siin Lääne-Virumaal kõlasid, on valitsuses juba otsustatud ja teisi arutame.»

Maakonnast maakonda on sarnane ka ettevõtjate suhtumine haldusreformi. «Ettevõtjatele on kõik justkui pikema jututa selge – tugevamad omavalitsused on kodanike, kogukonna ja ettevõtjate jaoks parim lahendus, haldusreformile ei ole alternatiivi ja vallad tuleb liita võimalikult ruttu,» lisas Rõivas. «Omavalitsusjuhtidel on küll rohkem küsimusi, aga näha on nendega puhul, et see jää on lõplikult murdunud ja liigub ning skeptikud on selges vähemuses. Mul on hea meel, et maavanem isiklikult on seda protsessi Lääne-Virumaal vedanud ja ma loodan, et need üksikud vallad, kes ei ole siin veel partnerit leidnud, need siiski paari alles jäänud nädala jooksul kenasti leiavad.»

Peaminister alustas Lääne-Virumaa ringkäiku Väike-Maarjast, kus ta külastas sisekaitseakadeemia päästekolledži päästekooli ja sai põhjaliku ülevaate kooli õppepolügoonist, kus treenitakse päästjaid kas või 800 kraadisest kuumusest meie inimesi päästma. Samuti väisas peaminister kohalikku päästekomandot, mille pealik Mati Kõiv ja tema meeskond on oma tegudega andnud väga suure panuse sellesse, et päästeameti usaldus on Eesti rahva silmis kõrgeim – 95 protsenti.

«Ma soovin kõiki neid inimesi, kes on sidunud oma elu sellega, et teisi inimesi päästa ja aidata, südamest tänada. See on valdkond, mis on täiesti asendamatu,» lausus peaminister Rõivas komandoga kohtumisel.