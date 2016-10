«Samost ja Rumm»: Keskerakond ei ole valitsemiskõlbulik

Saatejuhtud Hannes Rumm ja Anvar Samost/ERR

Rummi sõnul saab praegust olukorda Keskerakonnas võrrelda Venemaa olukorraga aastal 1917, kui revolutsioon oli toimunud, riigis toimus kodusõda ja samal ajal oli vaja ka hoida rinnet Saksamaaga, vahendas ERRi uudisteportaal.

«Praegu kodusõda käib, kuid samal ajal on vaja ka oma erakonna üldist reitingut hoida, kuna on oht, et sisesõda seda reitingut alla kisub, ja üheks selliseks teemaks, mida annab oma valijate säilitamiseks üleval hoida, on presidendi otsevalimine,» tõdes ta.

Samosti sõnul peale selle presidendi otsevalimise eelnõu Keskerakonnal tegelikult väga midagi ei olegi. «Nii Jüri Ratasel, Kadri Simsonil kui ka Mailis Repsil on olnud käed-jalad tööd täis n-ö Savisaarega käsivõitlust pidades, aga kui me räägime maailmavaatest või programmilistest seisukohtadest, siis oleme siin kuulnud vanu Keskerakonna jutupunkte ja kõik,» märkis Samost.

Keskerakonna esimees Edgar Savisaar ütles tänahommikuses intervjuus ETV saates «Hommik Anuga», et tema läheneva Keskerakonna erakorralise kongressi pärast väga ei muretse, ehkki tunnistas, et senised juhivalimised parteikongressidel pole talle kerged olnud.

Partei lõhenemisest rääkides märkis Savisaar, et kui 15 000-liikmelisest parteist tuhat läheb ära, siis 14 000 jääb järele. «See ei ole partei lõhenemine. Mina usun, et Keskerakonnaga on alati olnud niimoodi, et ükski koht ei jää tühjaks. Kui mõned marsivad minema või tahavad parteid ümber teha, siis tuleb mõelda sellele, mida ülejäänud tahavad.»

Seda, et Keskerakond enne järgmisi valimisi valitsusse pääseb, Savisaar ei usu. «Küll me lähme, aga mitte sellepärast, et oleme Reformierakonna sõbrad ja saame nendega maruvahvasti läbi, vaid sellepärast, et rahvas meid toetab,» nentis Savisaar, lisades: «Ühel päeval toetavad nad meid nii paljud, et me ei jää valitsusest välja.»

