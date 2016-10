Kaljulaidi kantselei juht ei avaldanud veel kantseleis tööd alustavate nõunike nimesid

President Kaljulaid on seni teinud ettepaneku asuda tema meeskonnas tööle Kyllike Sillaste-Ellingule, Heido Vitsurile ja Urmo Kübarale, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Küsimusele, keda veel presidendi meeskonda leitud on, vastas Riisalo, et sellest on vara rääkida, kuid märkis, et otsitakse vabariigi parimaid asjatundjaid. Samas märkis ta, et kantselei esimene koosolek on juba homme.

Riisalo rääkis, et välisnõunikuna tööd alustava Kyllike Sillaste-Ellingiga on leping sõlmitud aastaks ajaks, sest siis asub viimane tööle Eesti suursaadikuna NATO juures.