Galerii: politsei tabas operatsiooni käigus 13 tänavadiilerit

Ülemöödunud nädalal korraldasid Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse narkopolitseinikud tänavadiilerite tabamiseks järjekordse tänavaoperatsiooni Tallinna linnas. Kahe päeva jooksul pidasid politseinikud kinni 13 inimest, keda kahtlustatakse narkootiliste ainete käitlemises.

Kriminaalbüroo politseinikud võtsid kinnipeetutelt ära ligi 100 grammi amfetamiini, üle 350 grammi kanepit, suures koguses fentanüüli ja kokaiini ning üle 1000 ecstasy tableti. Läbiotsimiste käigus võeti kahtlustatavatelt ära kuritegelikul teel saadud sularaha üle 5500 euro, pihuarvuti ning televiisor.

Regulaarseid tänavareide korraldab narkoüksus neljandat aastat, eesmärgiga tõkestada narkootiliste ainete kättesaamist seal, kus see on potentsiaalsele tarbijale kõige lähemal.

«Seekord võtsime fookusesse noortele keelatud ainete müüjad ja tahaplaanile pidime jätma fentanüüli, millega tänavagrupp igapäevaselt tegeleb. Konfiskeeritud ainete hulgas domineerisid ecstasy, kokaiin ning amfetamiin ehk meelemürgid, millelt esmaproovijad sageli raskemate narkootikumideni jõuavad,» kommenteeris Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko-ja organiseeritud kuritegude talituse juht Leho Laur.

Ta lisas, et hetkel on tänavatel probleemiks need ained, kus pisimuutuse tõttu aine keemilises struktuuris ei liigitu need automaatselt keelatud ainete nimekirja. «Näiteks karfentanüül, veelgi kangem tavalisest fentanüülist, mis on teatavasti enim sõltuvust tekitav narkootikum. Loodame, et lähinädalatel lisatakse aine nimekirja ning siis jätkub töö selle ära korjamiseks tänavatelt.»

Tänavaoperatsiooni käigus pidasid kriminaalpolitseinikud 29. septembril kinni 23-aastase noormehe, kellelt võeti ära 1004 ecstasy tabletti, üle 40 toosi LSD kahtlusega ainet ning 90 grammi kanepit. Kahtlustatav üritas korteris ka ise kanepikasvatusega tegeleda.

Uurijatele avanes korterist õõvastav vaatepilt sellest, kuidas aineid kasvatati, säilitati ning pakendati ülimalt räpastes tingimustes. Murelikuks teeb seegi, et sellise kodukeemiku puhul ei tea kunagi, mida tema müüdav aine tegelikult sisaldab – olgu selleks suhkur või halvemal juhul organismile ohtlik mürkaine, mida sageli täitainena kasutatakse, teatas politsei.