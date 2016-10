Eestisse saabus kaheksa Süüria sõjapõgenikku

Neile tulid vastu tugiisikud ja nad liikusid edasi oma uutesse kodudesse Tallinnas, Harjumaal ja Türil, teatas siseministeeriumi pressiesindaja.

Kolmeliikmelises Süüria perekonnas on lisaks emale ja isale üks laps. Mehel on kõrgharidus infotehnoloogia erialal ning naisel inglise keele filoloogias. Mees on töötanud õpitud erialal, pidades oma firmat. Nii naine kui mees räägivad lisaks oma emakeelele inglise keelt. Pere asub elama Türil.

Neljaliikmelises Süüria perekonnas on lisaks emale ja isale kaks last. Mees on töötanud kliimaseadmete hooldajana ning naine on olnud koduperenaine. Lisaks oma emakeelele oskab mees vähesel määral inglise keelt. Perekonna majutab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Risti kogudus Harjumaal.

Süüriast pärit mees on lõpetanud ülikooli tõlgina ning töötanud elektriku ja müüjana. Ta räägib lisaks araabia keelele ka inglise ja türgi keelt. Mees asub elama Tallinnas.

Kõikide Eestisse vastuvõetavate inimeste puhul selgitatakse enne nende siia saabumist välja nende taust. Kreekas kohapeal tegid sõjapõgenikega intervjuu Eesti eksperdid politsei- ja piirivalveametist, kaitsepolitseiametist ja sotsiaalministeeriumist.

Muu hulgas tutvustati intervjuu jooksul Eestit, rahvusvahelise kaitse saanud inimeste õigusi ja kohustusi Eestis ning kohalikke tavasid.

Eesti on tänaseks Euroopa rändekavaga vastu võtnud 68 sõjapõgenikku. 2. oktoobri seisuga on Euroopa Liidu riigid ümber paigutanud 5827 sõjapõgenikku, neist 4569 Kreekast ja 1258 Itaaliast. Türgist on pärast Euroopa Liidu ja Türgi lepet Euroopa Liidu riikidesse ümber asustatud 1668 inimest.