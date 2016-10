Otsepilt: Keskerakond valmistub kirglikult uuteks juhivalimisteks

Savisaar annab pressikonverentsi kell 12 Keskerakonna büroos, kus on kohal ka tema toetajatest riigikogu liikmed Oudekki Loone ja Peeter Ernits. Savisaar on varem korduvalt kinnitanud, et ei kavatse Keskerakonna esimehe kohast niisama lihtsalt loobuda.

Kell 13 algab pressikonverents Toompeal Komandandi majas, kus Ratas tõenäoliselt teatab, et kandideerib ka ise Keskerakonna esimeheks. Seni pole Ratas erakorralist kongressi ja oma võimalikku kandideerimist kommenteerinud.

Ratase pressikonverentsil osaleb ka riigikogu keskfraktsiooni esimees Kadri Simson, kes kandideeris Savisaare vastu Keskerakonna esimeheks eelmisel, mullu novembri lõpus toimunud korralisel kongressil. Toona jäi Simson Savisaarele 55 häälega alla.

Ka Ratas on ühe korra Savisaare vastu juba kandideerinud: 2011. aasta augustis peetud kongressil toetas teda uue esimehena 643, Savisaart aga 925 delegaati.

Nüüdse kongressi eel on Savisaar pidanud loogilisemaks, et tema kõrval kandideeriks esimeheks äsja presidendivalimistel osalenud riigikogu liige Mailis Reps. Reps on samas korduvalt kinnitanud, et sellist plaani tal ei ole.

Erakorralise kongressi kokkukutsumist arutab partei volikogu sel laupäeval. Juhatuse ettepaneku kohaselt peaks kongress toimuma 5. novembril Paides.