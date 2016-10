Vastvalminud ringtee vajab remonti: ehitaja unustas teelõiku betoonjäätmed

Postimees kirjutas juulis, et maanteeamet sulges Luige-Kurna vastvalminud teelõigul ühe sõiduraja, kuna teekonstruktsiooni vajumise tõttu tekkis asfaltkattesse suur auk.

Foto: maanteeamet

Maanteeamet teatas täna, et pärast uuringute tulemusi on selgunud, et tee remont läheb siiski garantii alla, kuna ehitaja on unustanud teelõiku betoonjäätmed.

2014. aasta teises pooles valminud Kurna–Luige teelõigu ehitaja oli Lemminkäinen Eesti AS, kes vastutab jätkuvalt töövõtugarantii eest, kinnitas maanteeamet.

Kui tee lagunema hakkas, siis selgus esialgu, et tegemist ei ole ikkagi garantiijuhtumiga. Meedia kirjutas, et ringteel avastati suur karstilõhe.

Seepeale tellis maanteeamet põhjaliku uuringu otse Teede Tehnokeskuselt ning korraldas riigihanke, mille võitja kohustus oli leida vajumiste põhjused ja välja pakkuda lahendused teekatte taastamiseks.

Hanke võitnud AS Nordecon teostas põhjalikud uuringud vajumiste selgitamiseks ja eemaldas lõigult katendikonstruktsiooni. Uuringute tulemusena selgus, et vajumiste põhjusteks oli kaks erinevat tegurit: Lemminkäinen Eesti AS oli muldes kasutanud ajutiste ehitistena suuremõõtmelisi betoonijäätmeid, mille ta oleks pidanud enne mulde valmisehitamist eemaldama.

Sellise nõudmise oli Lemminkäinen Eesti AS-le esitanud ka omanikujärelevalvet teostanud Taalri Varahaldus AS, kes paraku ei kontrollinud, kas nende nõudmine täideti. Betoonijäätmete vahele jäänud tühimikud võimaldasid vibratsiooni mõjul liivmaterjalide liikumist ning sellega katendikonstruktsiooni kokkuvarisemist. Betoonijäätmeid leiti lisaks kohas, kus katendi varisemist ei olnud toimunud, kuid mulde tihedus oli juba olematu.

Lisaks oli toimunud mulde ning teekatte ühtlane vajumine mulde raskuse tõttu, mille puhul maanteeamet otsutas samuti katendikonstruktsiooni taastada projektsel kõrgusel.

Liiklus avatakse oktoobri lõpus

Seetõttu esitas maanteeamet lepingu täitmise nõude Lemminkäinen Eesti AS-le, nõudes katendikonstruktsiooni projektijärgset taastamist oktoobrikuus garantii korras.

Lemminkäinen Eesti AS on leidnud, et lisaks võib olla kolmandaid tegureid, mis varisemist põhjustasid, kuid tänaseks ei ole maanteeametile tõendeid täiendavate mõjude kohta esitatud.

Kuna betoonijäätmete eemaldamine antud sügavuselt ja tee täitmine võib kahjustada ka liikluse all olevat teeosa, on Lemminkäinen Eesti AS esitanud projektist erineva tehnilise lahenduse teemulde taastamiseks. Selle on maanteeamet heaks kiitnud.

Lemminkäinen Eesti AS on esitanud maanteeametile tööde graafiku, mille järgi avatakse liiklus Kurna–Luige lõigu Tartu maanteele viival suunal oktoobri lõpus. Kui ilmastik ei luba, siis pealmise asfaltbetoonkatte paigaldamine võib toimuda järgmisel kevadel.

Maanteeamet loodab, et Lemminkäinen Eesti AS suhtub garantiitööde tegemisse täie tõsidusega ja likvideerib olukorra, kus liiklus vasakul niidil on katkestatud. Ehitustööde ajal ja garantiiperioodil teeb omaniku järelevalvet taas Taalri Varahalduse AS.