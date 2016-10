Galerii: koolitantsu noored avasid võimsa helkurtantsuga maanteameti kampaania

Eestlaste meelestatus helkuri vajalikkuse osas on ülikõrge – 2015. aasta küsitluse kohaselt on see näitaja üle 14-aastase elanikkonna seas 91 protsenti ja laste puhul pea sada ptotsenti. Tegelikkuses kinnitab enda rõivale mõne nähtavaks tegemise vahendi aga umbes kaks kolmandikku täiskasvanutest. Helkuri mittekandjad on reeglina 16-34-aastased, mehed, tallinlased ja igapäevased autosõitjad, kirjeldas Gerli Grünberg maanteameti ennetustöö osaokonnast.

Politsei- ja piirivalveameti andmete kohaselt jättis 2015.aastal liikluses elu 24 jalakäijat, kellest 16 said surma pimedal ajal. Hukkunutest vaid kolm kandsid helkurit. Jalakäijaõnnetused toimuvad suures osas neljas linnas –Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Eelnevat arvesse võttes ei saa keskenduda ainult helkuri vajalikkusele maanteel, vaid aina suurema tähelepanu all on ka asulakeskkond oma spetsiifikaga, sõnas Grünberg.

«Oluline on, et pimedatel õhtutel ja hommikutel silma paistaksime ja üksteist märkaksime. Seetõttu on soovituslik kanda korraga mitmeid eri funktsiooniga valgustpeegeldavaid tooteid, millest üks peaks olema kindlasti sertifitseeritud,» ütles maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand. Innovatiivseteks lahendusteks on helkuraerosool, laetavad helkurid, helkurtraksid, helkurniidiga kudumid, rõivale triigitavad helkivad kujundid, helkurkleebised ja -prossid, käsitööhelkurid, helkurpulgad jalgratta kodaratele ja muudki.

PZU kindlustuse turundusjuht Triin Piibor rõhutas liikluskultuuri edendamise vajalikkust, et aidata inimesel olla võimalikust õnnetusest sammu võrra ees. «Täna on kaubanduses saadaval väga põnevaid helkurlahendusi, mis sobivad erinevate eelistuste ja elustiilidega inimestele.» If Kindlustuse turundusjuht Tambet Asi lisas, et tihti kiputakse helkuri sobivust ületähtsustama, kuid tegelikult peaks iga liikleja kandma helkurit nagu presidendi auraha – suure uhkusega. «Autojuhi silmis on helkuriga jalakäija alati armastatud, vaatamata sellele, milline lõige või materjal parasjagu moes on.»

Seesami varakindlustuse tootejuht Dagmar Gilden kutsus üles ise helkurit valmistama: «Perega veedetud aeg on kõige väärtuslikum ja koostegemine suurendab nii turvalisust kui pakub ka rõõmu.» AS Prike personalijuht Kelly Kuur tõi välja, et nende ettevõte liitus «Olen silmapaistev» kampaaniaga, kuna antud ettevõtmise järele on reaalne vajadus ning see muudab ühiskonda paremaks.

Kampaania oluliseks osaks on maanteeameti ja partnerite iganädalased aktsioonid, eesmärgiga tõsta esile üks liikluses ohustatud sihtgrupp. Sel nädalal on fookuses noored ning pressikonverentsil kingitakse Koolitantsu kompaniile erinevad helkurtooteid, mis leiavad kasutust ka nende etenduses.

Maanteeameti helkurkampaania «Olen silmapaistev» kestab 11.detsembrini ning selle aja jooksul viiakse läbi üheksa erinevat enda nähtavaks tegemise aktsiooni, mis kaasab nii vastsündinuid, tudengeid, mehi, töökollektiive, tervisesportlasi kui ka eakaid. Kampaanias teevad kaasa ka politsei- ja piirivalveamet, Prike ja kindlsustusseltsid IF, PZU ja Seesam.