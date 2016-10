«Saame lähtuda vaid EASi juhatuse 2012. aasta kaalutletud otsusest, kus oli analüüsitud põhjalikult OÜ Ermamaa tegevust nii enne presidendiaja algust kui selle ajal ning projekti raames saavutatud eesmärke,» ütles EASi kommunikatsioonijuht Kadri Kütt.

Tema sõnul võttis EAS 2012 aasta otsuses arvesse, et et toetusega saadud vara õnnestus OÜl Ermamaa kasutada turismi eesmärgil 17 kuud pärast toetuse otsuse tegemist ehk märtsist 2006 kuni augustini 2007.

Ärma talu on võõrustanud presidendi ametisoleku aja jooksul arvukalt väliskülalisi ja mitteametlikke külalisi, kellele on pakutud äriplaanis kirjeldatud teenuseid.

Küsimusele, kas taolise põhimõtte järgi on EAS küsinud osa raha tagasi ka teistelt toetuse saajatelt, vastas Kütt, et EAS analüüsib toetuse tagasiküsimisel iga üksikut projekti eraldi, sest need on väga erineva sisu, tingimuste ja eesmärkidega.

«Toetuste puhul lepitakse kokku antud projekti sisust lähtuvad tingimused, mis on aluseks ka võimaliku tagasinõude osakaalu otsustamisel. Kõik sõltub konkreetse projektiga seotud asjaoludest. Tagasinõude määr sõltub sellest, kui suures ulatuses on toetust sihtotstarbeliselt kasutatud ning kuivõrd on projekti eesmärgid saavutatud,» märkis Kütt.

Tema kinnitusel on Ilveselt 10 protsendi toetuse tagasiküsimine kooskõlas ka kõigi Euroopa Liidu reeglitega.

«EAS on käitunud kooskõlas kõigi seadustest ja Euroopa Liidu reeglitest tulenevate nõuetega,» ütles Kütt.

Toomas Hendrik Ilves otsustas mitte hakata kasutama endale kuuluvat Ärma talu presidendiameti lõppemise järel turismitaluna ning ta maksis riigile tagasi 19 000 eurot ehk kümnendiku saadud toetusest.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) esitas OÜle Ermamaa tagasinõude summas 19 039 eurot, pärast Ermamaa osaniku Toomas Hendrik Ilvese kirjalikku avaldust mitte jätkata toetuse eest rajatud Ärma talu sihipärast kasutamist.

OÜ Ermamaa esitas 6. novembril 2007 EASile taotluse, millega soovis muuta äriplaani ja peatada ajutiselt külalistemajas majutus- ja turismiteenuse osutamine. EASi juhatuse otsusega peatati projekti sihipärase kasutamise kohustus kuni presidendi ametiaja lõpuni. Lisaks soovis president Toomas Hendrik Ilves võtta kogu objekti presidendi ametiajaks üürile.

Toetuse saaja palus nimetatud tingimusliku kokkuleppe pikendamist 5. novembril 2011, misjärel tegi EASi juhatus 30. märtsil 2012 otsuse, et hiljemalt 1. jaanuarist 2017, kui presidendi ametiaeg on lõppenud, jätkub algse äriplaani elluviimine kuni 31. juulini 2020 või kui seda ei järgita, esitab EAS toetuse saajale tagasinõude. OÜ Ermamaa osanik ja ametlik esindaja Toomas Hendrik Ilves esitas 10. oktoobril 2016 EASile avalduse, milles ta kinnitas soovi mitte jätkata Ermamaa äriplaani järgimist.

Ilves tasus tagasinõutud summa 12. oktoobril.