Ardo Lepp: avalikustamine viib naabri rahakotti

«Tehingupõhise info avalikustamist ei luba praegu andmekaitse inspektsioon. Kliendiinfo on konfidentsiaalne, mida me ei tohi avalikustada,» kinnitas Lepp, kes lisas, et samas on hinnad maaklerite töövahend. «Ei saa tööd teha, kui sa ei ole reaalsete tehingutega kursis. Maaklerid vahetavad iga päev informatsiooni. Me helistame üksteisele ja kirjutame üksteisele. Kinnisvara on selleks liiga eriline, et hakata seda keskmiste hindadega paika loksutama, sellega eriti kaugele ei jõua.»

Lepp lisas, et kindlasti saaks klient õigemat aimdust sellest, millised on hinnad. «Aga ma pigem ei ole seda meelt, et aadressipõhiliselt avalikustada, mis hinnaga tehingud on tehtud, sest see viib meid naabri rahakotti. Ma arvan, et Eesti ühiskond ei ole selleks veel valmis.»

«Olen seda meelt, et tehingute infot võiks laiemale ringile avaldada. Seal ringis võiksid olla vähemasti kutselised maaklerid, päris igaühele ilmselt ei ole seda mõistlik avaldada.»

Tänane Postimees kirjutab, kuidas portaal tehingud.ee on andmekaitse inspektsiooni uurimise all, kuna seal levis maakleritele täpne info kinnisvaratehingute hindade kohta.