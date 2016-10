Tarvo Teslon: tehinguhindade varjamine on absurdne

Arvan, et kinnisvaratehingute info varjamisel puudub alus ning selle saladuses hoidmine on tagurlik ja isegi absurdne. Kinnisvaraturg oleks oluliselt efektiivsem ja läbipaistvam, kui info on kõigile kättesaadav. Lisaks paraneb statistika ja kinnisvaraarendajad saavad oma plaane julgemalt teha.

Kõik inimesed teevad oma elus mõne kinnisvaratehingu. Ostu-müügitehinguid tehes kobatakse tihti pimeduses. Inimesed peavad uskuma kinnisvaraportaalides olevat infot või maaklereid, kes omavad ainult õige pisut rohkem infot. Suures osas tekib maaklerite hinnatunnetus omaendi tehingute ja samuti kinnisvaraportaalides oleva info põhjal. Õnneks nõuavad pangad atesteeritud hindajatelt hindamist, aga seda vaid juhul, kui pank on tehinguga seotud.

Ilmselgelt vähendab avalik info ebaselgust ja näiteks võimalikke pettusi, kus inimestelt ostetakse nende kodud oluliselt alla turuhinna. Ma arvan, et kinnisvara tehinguinfo avalikustamine on samm avatud ühiskonna poole, kus kõigil on võrdne juurdepääs infole.