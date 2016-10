Assar Pauluse jõugu liidrite kohtusaaga on ummikus

Prokuratuur ja kohtunik leiavad, et on seadusega kooskõlas kui minnakse protsessiga algusesse tagasi - lisandub üks uus rahvakohtunik ja asja arutamisega alustatakse eelistungist alates uuesti. Varem oli kohtumenetlus tõendite avaldamise faasis.

Kaitsjad nõuavad, et menetlust tuleks otsast alustada täiesti uue kohtukoosseisuga - välja tuleb vahetada nii kohtunik kui ka rahvakohtunikud. Viimaseid kuulub koosseisu kaks. Asjaga peaksid vaagima nullist täiesti uued inimesed. Nii olevat kohtumenetlus aus ja erapooletu.

Kaitsjad soovisid taaskord, et kohtunik Piret Liivo taanduks. Seda on kogu Pauluse protsessi jooksul nõutud korduvalt. Kohtunikku on süüdistatud selles, et ta pole erapooletu, kuid Harju maakohus on leidnud, et sellised süüdistused on olnud alusetud. See on protsessi venitanud.

Riigiprokurör Andres Ülviste ütles täna, et kohtukoosseisul pole alust taandumiseks ning mingeid printsiipe rikutud ei ole.

Kohtuniku sõnul on sarnaseid olukordi olnud ka varem ja neid on lahendatud isegi lihtsamalt - näiteks on protsessist kõrvale jäänud rahvakohtunik saanud hiljem tutvuda materjalidega. Taandumiseks Liivo põhjust ei näe.

Harju maakohus teeb otsuse istungi jätkamise kohta täna pärastlõunal.

Rahvakohtunik on inimene, kes osaleb õigusemõistmises ja omab asja arutamisel võrdseid õigusi kohtunikuga. Seejuures ei pea rahvakohtunikul olema juriidilist haridust, sest tema eesmärk ongi tavalise inimesena näha kohtuprotsessi eelkõige inimlikust, mitte juriidilisest aspektist. Rahvakohtunikuks võib kohtus käia ka oma põhitöö kõrvalt, kuid arvestama peab sellega, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni.

Kokkuleppega ei nõustunud süüdistuse järgi kuritegelikku organisatsiooni juhtinud Peep Havik ja Andres Vaik, kelle kriminaalasjad eraldati. Eraldati ka ülejäänud süüdistatavate kriminaalasjad, kes kokkuleppega ei nõustunud. Kokku sai Pauluse protsessil süüdistuse 26 inimest ja kaks ettevõtet.

Harju maakohtus lõppes 7. septembril üks mahukas kohtusaaga, kui kohus kuulutas välja kunagise allilmaliidri Assar Pauluse ja tema juhitud kuritegelikku ühendusse kuulunud 12 liikme otsused.

Harju maakohus tunnistas Pauluse süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises, ühendusega korduvas väljapressimises, dokumendi, pitsati ja plangi võltsimises ning kasutamises.

Nende kuritegude eest mõisteti Paulusele kokkuleppemenetluses liitkaristuseks seitsmeaastane vangistus. Vanglakaristusest on mees ära kandnud juba rohkem kui kaks aastat, mil ta on olnud vahi all.

Süüdistuse kohaselt juhtis praeguseks 54-aastane Assar Paulus alates 2006. aasta algusest püsiva ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil nii narkokuritegude ja väljapressimiste kui ka majandusalaste ning isikuvastaste kuritegude toimepanemisele.

Süüdistuse kohaselt andis Paulus vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele erinevaid korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid kuritegude organiseerimise, toimepanemise ja selle tulemusena saadud varalise kasu jaotamise kohta. Kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimine ja kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele. Süüdistuse kohaselt kasutas Paulus oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks ka ettevõtteid.