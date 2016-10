Näiteks ajakirjanik ja riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas Mattson tõi suhtlusportaalis Facebook välja Partsi eilsed laused «Mida me möliseme siin?!» ja «Mida ta ohib seal, ta on Eesti Energia juhatuse esimees, tema asi on pakkuda lahendusi, mitte käia ja ohkida nagu mingi jobu.»

Arutelust võtab osa ka Parts ise. «Tunnistan, et olin emotsionaalne. Mis puudutab Auvere jaama, siis ses osas ongi järjekindlalt esitatud valesid ja pooltõdesid aastaid. Mitte keegi, kaasa arvatud Eesti Energia, ei ole vaevunud ka asju esitama täpselt nii, nagu otsustamise ajal oli. «Mölisema» käis minu vestlusele ajakirjanikuga,» kirjutas Parts.

Ajakirjanik Mihkel Kärmas küsis eilses saates Partsilt, kuidas ta kommenteerib riigikontrolli kriitikat Auvere elektrijaama ehitamise teemal. «Riigikontroll ütles, et meil polnud seda vaja, see ei hakka tööle,» ütles Kärmas.

«See on täielik jama, see on numbrite väänamine. Kui vaatasite selle aasta jaanuari, saame oma elektritarbimise 1960. aasta kateldest. Ükski raud ei pea vastu, see on ime, et Narvas need jaamad töötavad. Võitlesime hullupööra, et saaks pikendada nende jaamade käitlust. Öelge mingi alternatiiv. Töötasime läbi tuumajaama, gaasil põhineva elektrijaama. Kui keegi võtab numbrid välja ja ütleb, et kuna täna on elektri hind selline... Mida ta ohib seal, ta on Eesti Energia juhatuse esimees, tema asi on pakkuda lahendusi, mitte käia ja ohkida nagu mingi jobu,» vastas Parts ajakirjanikule.

«Te räägite, et ajalehed kirjutavad, kõik kritiseerivad, Parts tegi suure investeeringu. See oli absoluutselt vajalik riiklik investeering järgmiseks kolmeks põlvkonnaks. Mida me möliseme, mida me valetame oma rahvale?» lõpetas ta oma vastuse.