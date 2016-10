«Muidugi olen ma pettunud,» tunnistas Kallas Äripäevale antud intervjuus.

Uue partei loomise idee kohta küsides Kallas esialgu vakatab, ei kinnita ega lükka seda võimalust ka ümber. «Ma ei taha öelda ka, et see täiesti välistatud on, aga on vara veel. Peab mõtlema,» otsib tipp-poliitik sobivaid sõnu. Ta lisab, et tema jaoks on hetkel võtmekohaks see, kuidas Reformierakond edasi liigub ja kas tunnistatakse suuri lahkhelisid erakonna sees või mitte.

