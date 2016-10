Pevkur ütles Postimehele, et saab Keskerakonna esimeheks kandideeriva Jüri Ratasega isiklikult küll väga hästi läbi, kuid nad pole kordagi rääkinud sellest, et hakataks moodustama koalitsiooni.

«Selle esimeseks eelduseks on ikkagi see, et lisaks juhivahetusele Keskerakond peab selgelt defineerima, mis on nende poliitika. Ainult juhivahetus ei näita küll seda, et Keskerakonnaga oleks võimalik tänasel päeval Eesti riiki juhtida,» ütles ta ja lisas, et praegu on Keskerakonnal pea kohal väga palju muid muresid, alates Venemaa võimuparteiga sõlmitud koostööleppest.

Samuti märkis ta, et kui valitsus on saanud mandaadi rahvalt ja koalitsioon nii presidendilt kui riigikogult, siis poliitilise loogika kohaselt tuleks seda mandaati realiseerida kogu valimiste vahele jääva aja.

«Liiatigi praegu, kui me vaatame, milline on meie idanaabri agressiivne käitumine ja milline on meid ees ootav järgmine aasta koos Euroopa Liidu eesistumisega, siis vastupidi, täna tuleb igal juhul hinnata seda koostöövaimu, mis meil koalitsioonis on,» rääkis Pevkur ning avaldas veendumust, et praegune Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioon on piisavalt tugev selleks, et minna ühiselt vastu ka järgmistele valimistele.

Ratas ütles üleeile pressikonverentsil, et ei ole mingi saladus, et väga suur ja väga mõjukas osa Reformierakonnast räägib juba üsna avalikult ja pikalt juttu sellest, kas Keskerakonnaga on võimalik teha koalitsiooni.

Ratase sõnul on jutt läinud mingil hetkel ka nii kaugele, et Reformierakond räägib võimalikust koalitsiooni moodustamisest juhul, kui Reformierakond vahetab oma liidrit. «Nii et mulle tundub, et jõujooned võib-olla Reformierakonnas on muutumas või muutunud,» ütles Ratas pressikonverentsil.

Reformierakonnaga koalitsiooni kuuluva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna endine esimees, praegu riigikokku kuuluv Sven Mikser teatas eile seepeale, et Ratase öeldus on oma loogika ja seetõttu tasub kahe erakonna võimaliku lähenemise osas silmad-kõrvad lahti hoida.