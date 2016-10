Avastus: Kristiina (48) jutustab, kuidas iga eestlane võib ilma pingutamata inglise keele ära õppida.

– Kas te olite varem inglise keelt õppinud?

– Muidugi, kõik on ju kunagi midagi õppinud… Koolis olid inglise keele tunnid, aga see oli nii ammu, et mäletasin ainult yes'i ja no'd. Paari aasta eest käisin ka kursustel – need nõudsid palju aega ja raha. Tookord ei õppinudki ma õieti midagi ära, sest tundides mindi väga kiiresti edasi ja keegi ei oodanud järele, kui ma millestki aru ei saanud. Lõpuks kaotasin usu, et ma sellega hakkama saan.

– Mis teid innustas hakata inglise keelt õppima Šveitsi meetodiga?

– Sain aru, et tööl lähevad noored kolleegid minust kiiresti mööda, sest nad oskavad inglise keelt. Sõbranna jutustas ainulaadsest Šveitsi meetodist. Olin üllatunud, kui lühikese ajaga tal õnnestus inglise keel ära õppida. Rõõmustasin, et ehk on ka mul lootust. Lisaks oleks mulle raha tagastatud, kui mul poleks see õnnestunud ja ma poleks hakanud kahe nädalaga inglise keelt rääkima. Nii otsustasingi registreeruda.

– Kuidas toimus õppimine?

– Šveitsi programmiga oli väga lihtne õppida. Kõik toimus arvutis ja kasutati väga ebatavalist meetodit, seda ei saa isegi ümber jutustada, vaid peab nägema. Esimese nädala lõpus oskasin juba moodustada lihtsaid lauseid. Kui kursustel ootasin, millal ometi tund otsa saab, siis nüüd ootasin, millal saan Šveitsi meetodiga õppima hakata – tekkis tõeline hasart. Väga aitas see, et oli palju visuaalseid materjale, sai tagasi liikuda ja heita pilgu sellele, mis oli ära ununenud. Leidsin iga päev 15 minutit aega, et maha istuda, ning sellest piisas täielikult.

– Kuidas te hindate oma inglise keelt pärast kaht nädalat?

– Mul on väga hea meel. Kui töö juurde tuleb välismaine klient, siis ma ei kohmetu enam, vaid oskan vestelda. Teadku need noored, et ka mina oskan! (Naerab) Kui tütar külla tuli, vaatasime ingliskeelseid filme. Olen saavutatu üle uhke.

– Mida te sooviksite neile, kes ei ole veel inglise keele õpet alustanud?

– Kindlasti registreeruda Šveitsi programmile. Ma ei oleks kunagi arvanud, et keele saab NII kiiresti ja kergesti ära õppida! Nii kaua, kui sina kahtled, on teistel juba inglise keel suus!

