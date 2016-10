Lambo-mees kaebas riigiprokuratuuri kohtusse

«Küll see info liigub kiiresti. Ma tean, et alles 12. oktoobril sai vastaspool hagiavalduse kätte,» imestas Kallase kaitsja Jaak Siim. Nimetatud vastaspool on riigiprokuratuur, keda esindab tsiviilasjas riigi peaprokurör Lavly Perling. Kaitsja sõnul on hagi esitatud ka Ekspress Meedia vastu.

«Asi lihtne - see puudutab Eesti Ekspressis ilmunud artiklit,» selgitas Siim. Tegemist on mullu 12. augustil ilmunud artikliga «Lamborghini koht pole politseigaraažis!», milles esitas riigiprokurör kaitsja hinnangul ebaõigeid väiteid.

«Artiklis kirjeldati temaga (Henry Kallasega - toim.) seonduvaid asjaolusid ja menetlusi. Me taotleme ebaõigete andmete ümberlükkamist ja rahalist hüvitist,» rääkis kaitsja Postimehele. Nimelt leiavad Siim ja Kallas, et artiklis on terve rida ebaõigeid faktiväiteid, mis muu hulgas kahjustavad esimeses kohtuastmes süüdi mõistetud mehe mainet.

«Prokuratuur leiab, et ajakirjanikule edastatud teave oli objektiivne, tasakaalustatud ega kahjustanud kellegi õigusi,» kommenteeris hagi riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina.

Kostina lisas, et kuna kohtumenetlus on veel ees, peab prokuratuur õigeks esitada kõigepealt oma seisukoht kohtule. Täiendavaid kommentaare on prokuratuur valmis jagama kas avalikul kohtuistungil või siis, kui kohtumenetlus on läbi.

Hageja ei märkinud kohtule esitatud avalduses nõutava hüvitise suurust, see on jäetud vajadusel kohtu otsustada.

Juuni algul tegi Harju maakohus otsuse Lambo-mehena tuntuks saanud ärimehe asjas. Äripäev kirjutas, et kohus mõistis Kallase süüdi maksukuriteos ja karistas teda kahe aasta pikkuse tingimisi vangistusega, mida ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistas Henry Kallast maksukuriteos, mille tagajärjel jäi riigile laekumata üle 410 000 euro makse. Süüdistuse kohaselt ostis Henry Kallase juhitud osaühing 2011. aasta kevadel Tallinnas ligi pool miljonit eurot maksnud korteri ja deklareeris selle äriotstarbel soetatud kinnisvarana, kuigi tegelikult asus Kallas seal ise elama.

Postimees kirjutas umbes aasta aega tagasi, kuidas politseil on rahapesus toona veel kahtlustatava ärimehe Henry Kallase Lamborghini Aventadori hoiustamisele kulunud tuhandeid eurosid maksumaksja raha.