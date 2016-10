Politoloog: uue partei asutamine on keerulisem kui mõne aasta eest

Tartu ülikooli võrdleva poliitika professor Vello Pettai ütles «Aktuaalsele kaamerale», et uue partei asutamine on praegu palju keerulisem kui veel mõne aasta eest ning uuel erakonnal on keeruline ületada valimiskünnist, et riigikokku pääseda, vahendas ERRi uudisteportaal.

Ka Tallinna ülikooli politoloog Tõnis Saarts ütles «Aktuaalsele kaamerale», et Reformierakonna baasil võiks uus erakond tekkida vaid äärmisel juhul. «Tegemist on pigem niisuguse mõttega, et, jah, kui Reformierakonnas tõepoolest sisepinged kuhjuvad ja mingisugust lahendust ei leita, siis võib-olla tõesti äärmisel juhul võib kõne alla tulla uue partei loomine, aga ma arvan, et tänases olukorras ükski täiemõistuslik poliitik ei arva, et Reformierakonna lagunemine oleks temale kui Reformierakonna liikmele midagi niisugust, mida ihaldada,» rääkis Saarts.

Kommunikatsioonieksperdi Agu Uudelepa sõnul areneb erakonnamaastik praegu erakondade arvu kasvu suunas. «Erakondasid loomulikult mahub juurde, aga arvestama peab seda, et valimisõiguslikke kodanikke ei tule eriti juurde,» ütles Uudelepp.