Galerii: Tallinnas koguneb Keskerakonna volikogu

Savisaare katse kongressi asukohta muuta esialgu luhtus

Keskerakonna esimees Edgar Savisaar üritas laupäeval erakonna volikogu alguses oma poliitilise ettekande lõpus kohe hääletusele panna partei kongressi toomise Tallinna, kuid volikogu esimees Kalev Kallo hääletust siiski ei võimaldanud.

Unistus ühtsusest – kongressi järel on SRR* asemel SSRR*

Eile, Keskerakonna 25 aasta juubeli päeva ennelõunal sai Keskerakonna juht Edgar Savisaar sõnumi: «Õnnitlused Sulle erakonna sünnipäeva puhul, jõudu pressikonverentsil. Teavitan täna, et kandideerin. Jüri.»

Savisaar: ma ei ole asendamatu

Keskerakonna esimees Edgar Savisaar ütles tänahommikuses ETV saates «Hommik Anuga», et ta ei ole asendamatu, kuid püsib Keskerakonna eesotsas seni, kuni partei seda tahab.

Keskerakonna juubeliaastast sai rutakas partei ülevõtt

Keskerakonna Edgar Savisaare kukutajate leer, kes on viimased pool aastat oodanud võimalust kutsuda kokku erakorraline kongress, teatas suvel, et «üks asi korraga». Sooviti oodata ära presidendivalimised valimiskogus, aga et partei ülevõtmine nii tormakaks läheb, ei kujutanud keegi ette.

Simsoni leer: kutsume kõiki erakonna liikmeid koostööle ja hoiduma väärinfo levitamisest

Kadri Simsoni leeri kuuluvad kümme Keskerakonna juhatuse liiget kutsuvad oma pöördumises sisetülis vaevleva erakonna liikmeid koostööle ja hoiduma väärinfo levitamisest. Lisaks selgitatakse kirjas, miks vabastati Oudekki Loone partei peasekretäri ametist.

Savisaare mustad päevad

Keskerakond on jagunenud Edgar Savisaare vastasteks ja pooldajateks ning viimaste hulk tundub iga päevaga kahanevat.

Keskerakonna juhatus vallandas Kesknädala peatoimetaja

Keskerakonna juhatus vallandas täna toimunud koosolekul Urmi Reinde partei vaateid tutvustava ajalehe Kesknädal peatoimetaja kohalt ja määrast uue peatoimetaja leidmiseni tema kohusetäitjaks lehes toimetajana töötava Indrek Veiseriku.

Interaktiivne ülevaade: kes kuulub Keskerakonna võimuvõitluses Savisaare leeri

Postimees koostas graafikul ülevaate, kes kuulub praeguses Keskerakonna võimuvõitluses esimehe Edgar Savisaare ja kes tema vastaste leeri.

PÄEVAINTERVJUU Oudekki Loone: Keskerakonnas toimuv võib olla lavastus, Simson andis mulle hoiatuse

«Ega ma ju poliitikas ei oleks, kui ma sellistele pingetele vastu ei peaks,» tunnistas Postimehe stuudios Keskerakonna peasekretäri kohalt tagandatud Oudekki Loone. Segane olukord pakub parajal määral ka elevust.

Aab: Oudekki Loone varjas teadlikult garantiikirjade alusel Keskerakonna vastu esitatud nõuete olemasolu

Keskerakonna peasekretäri kohusetäitjaks nimetatud Jaak Aab saatis erakonnakaaslastele kirja, milles selgitas punkt punkti haaval, miks otsustas juhatus tagandada ametist endise peasekretäri Oudekki Loone.

Kired Keskerakonna peakontoris: peasekretäri kohusetäitja otsis majast hindamisakti

Keskerakonna peakontoris hargnevad dramaatilised sündmused. Siseopositsioon üritab erakonnas võimu üle võtta.

Savisaar: Loone tagasikutsumise otsus on õigustühine

Keskerakonna esimees Edgar Savisaar on seisukohal, et juhatuse otsus kutsuda Oudekki Loone peasekretäri kohalt tagasi on partei põhikirja vastane. Jaanus Karilaid vaidleb erakonna esimehele vastu.

Keskerakonna juhatus otsustas Oudekki Loone peasekretäri ametist tagasi kutsuda

Keskerakonna juhatus vabastas täna garantiikirjaskandaali tõttu ametist peasekretär Oudekki Loone, samuti tegi juhatus ettepaneku korraldada 5. novembril erakorraline kongress, kus praeguse plaani kohaselt peaks esimeheks kandideerima Jüri Ratas.

Õigusteadlane Keskerakonna strateegiast: heade kommete argumendid on juriidiliste isikute puhul nõrgad

Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor Irene Kull ütles Keskerakonna kaitsestrateegiat garantiikirjade vaidluses kommenteerides, et argumendid headele kommentele mittevastavuse kohta on juriidiliste isikute puhul suhteliselt nõrgad.

Simson ei usu, et Savisaar garantiikirjadest ei teadnud

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Kadri Simson usub, et kaks garantiikirja, mille koguväärtus ulatub sadade tuhandete eurodeni, sõlmiti ilmselt salaja.

Keskerakonna kaitsestrateegia: Toobal tegi nii erakordselt rumala tehingu, et see pole siduv

Keskerakonna kaitsestrateegia arbitraažikohtus hakkab põhinema sellel, et endine peasekretär Priit Toobal on võtnud Keskerakonnale nii erakordselt rumala ja parteid kahjustava kohustuse, et see pole siduv. Keskerakond ja nende kaitsetiim loodavad, et strateegiat saadab kohtus edu.

Hüpoteegi alla pandud Keskerakonna kinnistu on väärt miljoneid eurosid

Harju maakohtu määrusega hüpoteegi alla pandud Keskerakonna kinnistu magusas piirkonnas Toompeal on väärt miljoneid eurosid.

Savisaar tähistas pressikonverentsiga aasta möödumist kahtlustuse saamisest

Keskerakonna esimees, Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaar meenutas täna pressikonverentsil aasta möödumist enda kinnipidamisest ja esimeste kuriteokahtlustuste saamisest ning leidis, et uue kahtlustusega väljatulemine näitab, et prokuratuur tahab asja kohtusse viimisega venitada.

Keskerakonna vastus Pettaile: garantiikirjad on tühised

Keskerakonna peasekretär Oudekki Loone teatas täna pressikonverentsil, et Paavo Pettail ja OÜ-l Midfield ei ole Keskerakonna vastu nõuet, kuna garantiikirjad on Keskerakonna hinnangul tühised.

Jurist: võimalik, et Pettai käik tuli Keskerakonnale üllatusena

Postimehega rääkinud vandeadvokaadi sõnul on täiesti võimalik, et Keskerakond ei olnud kuni maakohtust hagi tagamise määruse saamiseni teadlik faktist, et arbitraažikohtule on esitatud hagi ja sellega seoses on taotletud hagi tagamise korras erakonna kinnistu koormamist hüpoteegiga. Samas pidi erakond siiski Paavo Pettai nõude esitamise plaanist teadlik olema.

Simson: garantiikirjadest teadnud erakonna juhtide positsioon kõigub

Keskerakonna juhatuse liige Kadri Simson leiab, et erakonna garantiikirjade skandaali võtmetegelased Edgar Savisaar ja Oudekki Loone on oma senise käitumisega oma positsiooni erakonnas ohtu seadnud.

Loone ei tea, mis Paavo Pettaiga juhtus: olen hämmastunud ja kurb

Keskerakonna peasekretäri Oudekki Loone sõnul kinnitas OÜ Midfield omanik Paavo Pettai veel hiljuti, et tal ei ole garantiikirju plaanis võlgade katteks kasutada. «Ma ei oska öelda, mis temaga juhtus. Olen hämmastunud ja väga kurb.»

Kohus pani Keskerakonna peakontori garantiikirjade katteks hüpoteegi alla

Kohus seadis Keskerakonna Toompeal asuvale peakontorile Paavo Pettai firmale OÜ Midfield antud garantiikirjade katteks hüpoteegi.

Selgus viibib: Keskerakonna juhatuse koosolek garantiikirjade teemal lükkus edasi

Esmaspäeva õhtul toimuma pidanud Keskerakonna juhatuse koosolek garantiikirjade teemal lükkus nädala võrra edasi.